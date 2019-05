DIRETTA: Juventus, Allegri-day LIVE! Mistero sull'incontro con Agnelli

È avvolta nel massimo riserbo la serata in casa , quella dell’atteso incontro tra Agnelli e Allegri per definire il futuro della panchina bianconera. Non sono giunte conferme sul faccia a faccia tra i due, ma allo stesso tempo non si registrano smentite. Il club bianconero sta gestendo la vicenda con la massima discrezione e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.