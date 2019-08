DIRETTA: Juventus A-Juventus B LIVE da Villar Perosa - 3-1, Cuadrado

52’ - Il match si chiude con largo anticipo e con la tradizionale invasione di campo. A Villar Perosa la A si impone per 3-1 nell’amichevole interna con la Juventus B di Zauli. Quello che è uno degli appuntamenti storici del calcio estivo va in archivio con le reti di Dybala (doppietta per lui) e Cuadrado e l’autogoal di Demiral.

Per i giocatori bianconeri è già il momento delle foto con i tifosi