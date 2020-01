DIRETTA: Inter-Cagliari LIVE - 0-0

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva -, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di seguire Inter-Cagliari in diretta anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Restate su questa pagina per seguire invece la diretta testuale della partita su Goal, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le notizie più importanti lungo tutto l'arco della giornata.