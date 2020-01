DIRETTA: Inter-Atalanta LIVE - dove vederla in tv e streaming

sarà trasmessa in esclusiva in diretta sue sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Restate qui su Goal, invece, per seguire la diretta testuale della gara proprio su questa pagina: aggiornamenti in tempo reale, con tutte le azioni raccontate minuto per minuto.