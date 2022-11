La cerimonia dei sorteggi per gli ottavi di Champions League si terrà lunedì 7 novembre 2022 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon alle ore 12.

La cerimonia dei sorteggi della prossima edizione della Champions League verrà trasmessa sui seguenti canali

SORTEGGI CHAMPIONS: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Sky Sport 24

Canale Youtube dell'UEFA

Prime Video

Canale 20 (Mediaset)

Il sorteggio degli ottavi di Champions sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 o su Canale 20 in chiaro.

Ampia scelta per quanto riguarda la diretta streaming: il sorteggio è disponibile su Sky Go, NOW Tv, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e il sito ufficiale dell'UEFA.

Per seguire l'evento in streaming ci si deve connettere ai siti ufficiali o alle app, a seconda se si ricorra a un pc fisso, un notebook o un dispositivo mobile come smartphone e tablet.