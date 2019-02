DIRETTA: Chelsea-Manchester City LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Carabao Cup è giunta all'ultimo atto: finalissima nel magico scenario di Wembley tra il Chelsea ed il Manchester City.

I 'Blues' sono arrivati a questo punto battendo Liverpool, Derby County, Bournemouth e Tottenham dopo i calci di rigore in semifinale, ribaltando la sconfitta dell'andata.

Questo invece il percorso dei 'Citizens': Oxford United, Fulham, Leicester e Burton (battuto con un sonoro 9-0 nella gara d'andata all'Etihad Stadium).

Si tratta del quarto scontro stagionale tra Sarri e Guardiola: due vittorie ad una per lo spagnolo che ha avuto la meglio per 2-0 in finale di Community Shield e per 6-0 nell'ultima sfida in Premier League del 10 febbraio. L'unica gioia dell'ex Napoli risale al match di campionato disputato allo 'Stamford Bridge': 2-0 maturato in virtù delle reti di Kanté e David Luiz.