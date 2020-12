DIRETTA: Borussia Monchengladbach-Inter 0-1, risultato e commento LIVE!

Dopo aver perso la prima storica sfida contro l’ (2-4 in Coppa Campioni nel 1971), ilGladbach è imbattuto nelle quattro partite successive contro i nerazzurri nelle competizioni europee (1V, 3N).

Questa sarà la prima trasferta dell’Inter contro il Moenchengladbach da ottobre 1979, quando la sfida terminò 1-1 nell’andata dei sedicesimi di Coppa Uefa (i tedeschi passarono poi con un risultato aggregato di 4-3).

L’Inter cerca la prima vittoria in trasferta contro squadre tedesche in Europa da marzo 2011 (3-2 vs in ), dopo non esserci riuscita nelle ultime quattro occasioni (1N, 3P).

Per la prima volta e alla 14a partecipazione in Champions League, l’Inter non ha vintoalcuna delle prime quattro partite stagionali (2N, 2P).

Da allenatore dell’Inter, Antonio Conte ha vinto solo il 20% delle partite disputate in Champions League (2V, 3N, 5P), la percentuale più bassa tra gli otto allenatori nerazzurri con almeno cinque partite nella competizione.