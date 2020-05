DIRETTA: Borussia Dortmund-Schalke 04 LIVE - dove vederla in tv e streaming

Tante assenze per i gialloneri: non saranno in campo Reus, Emre Can, Witsel, Schulz e Zagadou. Dahoud e Delaney a centrocampo con Sancho e Brandt a supporto del bomber norvegese Haaland.

Wagner dovrà invece fare a meno di Stambouli, Mascarell e Kabac: sarà Harit a guidare il reparto offensivo alle spalle della coppia d'attacco Burgstaller-Raman.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.