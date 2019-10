- Il ha perso solo uno degli ultimi nove incontri contro l’ (4V, 4N), perdendo a San Siro ad aprile 2010 (1-3).

- L’Inter ha perso cinque delle sei trasferte al Camp Nou contro il Barcellona, vincendo l’unica a gennaio 1970 nella Coppa delle Fiere (2-1), grazie ai gol di Roberto Boninsegna e Mario Bertini.

- L’Inter non ha trovato il goal in trasferta contro il Barcellona più volte rispetto a qualsiasi altra squadra nelle competizioni europee nella sua storia (5/6).

- Il Barcellona ha vinto 29 delle ultime 32 partite in al Camp Nou (3N), con l’ultima sconfitta che risale a maggio 2013 contro il (0-3).

- L’Inter ha perso le ultime due trasferte in Champions League, di cui una al Camp Nou contro il Barcellona - non ne ha mai perse tre di fila nella competizione.

- Il Barcellona non ha segnato nelle ultime due partite di Champions League – non è mai successo in tre incontri di fila nella competizione. L’ultima volta che non ha trovato la rete in tre partite consecutive in Europa era a marzo 1988 in Coppa UEFA.

- Un allenatore italiano non vince al Camp Nou in Champions League da aprile 2003, vittoria della di Marcello Lippi 2-1 nei quarti di finale, con l’attuale allenatore dell’Inter Antonio Conte che è rimasto in panchina per tutta la partita (15G, 5N e 10P da allora).