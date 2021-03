DIRETTA: Atletico Madrid-Real Madrid LIVE! Joao Felix in panchina

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, valevole per la 26esima giornata dell'edizione 2020-2021 della Liga, verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione dei match della massima serie spagnola.

Sarà possibilie seguire la sfida attraverso smart tv, collegandosi con l'app già presente. In alternativa, si potrà anche usufruire di una console PlayStation 4 o 5, o di una Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e Federico Balzaretti.

Gli abbonati a DAZN potranno assistere a Atletico Madrid-Real Madrid anche in diretta streaming utilizzando dispositivi smartphone e tablet scaricando l'app per iOS e Android. In alternativa ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN dove si potrà selezionare l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso personali. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale, on demand.