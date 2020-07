DIRETTA: Atalanta-Napoli LIVE - probabili formazioni

Gasperini, privo dello squalificato Malinovskyi, potrebbe avanzare Pasalic sulla trequarti accanto a Gomez, lasciando il solo Zapata come punto di riferimento offensivo. In questo caso partirebbe dalla panchina Josip Ilicic, uno dei giocatori più attesi della sfida contro il Napoli. Out Palomino in difesa, dentro Caldara al centro del trio con Toloi e Djimsiti.

Nel Mertens in vantaggio su Milik per una maglia da titolare al centro del tridente di Gattuso, che conferma Callejon e Insigne. Riproposto Fabian Ruiz con Zielinski e Demme. Maksimovic ancora al posto di Manolas accanto a Koulibaly.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.