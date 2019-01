Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Higuain in volo per Londra

Getty Images

Secondo 'Sky Sport', il Bologna potrebbe piazzare un doppio colpo in entrata dal Milan: incontro tra le due parti per il trasferimento in rossoblù di Alen Halilovic e Diego Laxalt, che non hanno convinto lo staff rossonero in questa prima parte di stagione. Sul giocatore croato c'è anche il forte interesse del Besiktas, che dunque darà battaglia al club felsineo.