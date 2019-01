DIRETTA: Torino-Inter LIVE - Formazioni ufficiali

L'Inter vuole riavvicinarsi al secondo posto ma per farlo deve battere il Torino dell'ex Mazzarri, tra i nerazzurri assenti Vrsaljko e Keita.

Il pareggio del Napoli contro i cugini del Milan è una grande occasione per l'Inter che, in caso di vittoria nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A in programma alle ore 18 contro il Torino dell'ex Mazzarri, si riporterebbe a - 5 dal secondo posto.

I nerazzurri devono riscattare il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, mentre il Torino è reduce dalla sconfitta di misura subita in casa della Roma.

L'Inter non potrà contare sugli infortunati Vrsaljko (per lui rischio operazione al ginocchio) e Keita, tra i granata tornano Izzo e Baselli mentre è ancora fuori Meité (squalifica).

All'andata l'Inter, in vantaggio di due reti a fine primo tempo grazie ai goal di Perisic e De Vrij, si fece raggiungere sul 2-2 da Belotti e Meitè.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-INTER

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Miranda; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Dalbert; Lautaro Martinez, Icardi

TORINO-INTER: CURIOSITA'

L'Inter ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro il Torino (3N, 2 P), subendo sempre una rete nel parziale. I nerazzurri non hanno mai subito goal in sette match consecutivi contro i granata in Serie A.

L'Inter non vince in trasferta contro il Torino da due partite in Serie A (1N, 1P). I granata non rimangono imbattuti per tre gare casalinghe di fila contro i nerazzurri nel massimo campionato dal novembre 1991.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata per tre partite consecutive per la seconda volta in questa Serie A, non ottiene almeno quattro clean sheets di fila dall'aprile 2018, cinque in quel caso.

Il Torino ha vinto l'ultima partita casalinga in Serie A: i granata non inanellano due successi casalinghi di fila da aprile 2018, in quel caso la seconda vittoria arrivò proprio contro l'Inter.

L'Inter ha realizzato 14 goal in trasferta in questo campionato, 13 di questi sono arrivati con conclusioni dall'interno dell'area di rigore, l'unico da fuori area è quello messo a segno da Brozovic contro la Lazio.

Quattro delle ultime cinque reti del Torino in campionato sono arrivate da fuori area. I granata hanno segnato il 38% delle loro reti dalla distanza, record in percentuale in questa Serie A: 10 su 26.

L'Inter è la squadra che ha subito meno goal nei primi tempi in questa Serie A (2).

Gli ultimi sei goal del Torino in Serie A sono stati segnati da sei marcatori diversi (Nkoulou, De Silvestri, Falque, Belotti, Rincon e Ansaldi).

Samir Handanovic dell'Inter ha mantenuto la porta inviolata 11 volte in questa Serie A: solo Alisson del Liverpool (13) ha ottenuto più clean sheets tra i portieri dei cinque maggiori campionati europei in corso.

Andrea Belotti del Torino ha realizzato tre goal contro l'Inter in Serie A, ma nessuno davanti al proprio pubblico. L'attaccante italiano non segna in casa su azione dal 13 maggio scorso contro la SPAL.

TORINO-INTER: DIRETTA TV E STREAMING

Torino-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La gara sarà inoltre come sempre visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Infine chi non potrà vedere Torino-Inter in tv o streaming avrà comunque la possibilità di seguirla in diretta testuale su Goal, con continui aggiornamenti durante tutta la giornata fino alla cronaca del match.