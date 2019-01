DIRETTA: Torino-Inter LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter vuole riavvicinarsi al secondo posto ma per farlo deve battere il Torino dell'ex Mazzarri, tra i nerazzurri assenti Vrsaljko e Keita.

Il pareggio del Napoli contro i cugini del Milan è una grande occasione per l'Inter che, in caso di vittoria nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A in programma alle ore 18 contro il Torino dell'ex Mazzarri, si riporterebbe a - 5 dal secondo posto.

I nerazzurri devono riscattare il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, mentre il Torino è reduce dalla sconfitta di misura subita in casa della Roma.

L'Inter non potrà contare sugli infortunati Vrsaljko (per lui rischio operazione al ginocchio) e Keita, tra i granata tornano Izzo e Baselli mentre è ancora fuori Meité (squalifica).

All'andata l'Inter, in vantaggio di due reti a fine primo tempo grazie ai goal di Perisic e De Vrij, si fece raggiungere sul 2-2 da Belotti e Meitè.

TORINO-INTER: DIRETTA TV E STREAMING

Torino-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La gara sarà inoltre come sempre visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Infine chi non potrà vedere Torino-Inter in tv o streaming avrà comunque la possibilità di seguirla in diretta testuale su Goal, con continui aggiornamenti durante tutta la giornata fino alla cronaca del match.