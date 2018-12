DIRETTA: Sorteggio Europa League LIVE! Rapid-Inter, Zurigo-Napoli, Lazio-Siviglia

Oggi il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, tre le italiane: Inter e Napoli in prima fascia, la Lazio rischia l'incrocio con una big.

14.22 - Prima sfida in assoluto tra Lazio e Siviglia in competizioni europee. Nelle sei partite giocate contro squadre spagnole ai sedicesimi di Coppa Uefa/Europa League, la Lazio è sempre stata eliminata dalla competizione

14.21 - Napoli e Zurigo non si sono mai affrontati in precedenza in competizioni europee. Il Napoli ha incontrato sei volte un’avversaria svizzera in una competizione europea e ha un bilancio di tre successi, due sconfitte e un pareggio

14.16 - Un solo precedente per l’Inter con il Rapid Vienna in un turno ad eliminazione diretta

14.08 - Il commento del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo il sorteggio: “Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti"

13.37 - Javier Zanetti commenta il sorteggio dell'Inter: "E' andata bene, ma non ci sono mai partite facili. Vedremo in quali condizioni saremo a febbraio, ma vogliamo essere protagonisti in questa competizione”

13.33 - Si chiude il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League: l’Inter affronterà gli austriaci del Rapid Vienna, il Napoli gli elvetici dello Zurigo, mentre più dura è stata l’urna con la Lazio visto che le è stata riservata il Siviglia

13.30 - La sedicesima ed ultim sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è GALATASARAY-BENFICA

13.29 - La quindicesima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è BATE-ARSENAL

13.28 - La quattordicesima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è SPORTING-VILLARREAL

13.27 - La tredicesima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è FENERBAHCE-ZENIT

13.26 - La dodicesima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è LAZIO-SIVIGLIA

13.25 - L’undicesima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è OLIMPYACOS-DINAMO KIEV

13.24 - La decima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è RENNES-BETIS

13.23 - La nona sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è CELTIC-VALENCIA

13.21 - L’ottava sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è SHAKHTAR-EINTRACHT

13.20 - La settima sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è MALMO-CHELSEA

13.19 - La sesta sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è ZURIGO-NAPOLI

13.18 - La quinta sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è KRASNODAR-BAYER LEVERKUSEN

13.17 - La quarta sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è SLAVIA PRAGA-GENK

13.16 - La terza sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è RAPID VIENNA-INTER

13.15 - La seconda sfida dei sedicesimi di finale di Europa League è BRUGGE-SALISBURGO

13.13 - La prima squadra estratta dall’urna è il Viktoria Plzen che affronterà la Dinamo Zagabria

13.08 - Sul palco anche l’ex difensore di Porto, Chelsea e Real Madrid, Ricardo Carvalho

13.00 - Inizia la cerimonia del sorteggio, sul palco il vicesegretario dell'UEFA, Giorgio Marchetti.

12.50 - Tutto pronto nel quartier generale della UEFA di Nyon per il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018/19.

12.45 - L’Europa League è pronta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, il torneo si concluderà il prossimo 29 maggio con la finalissima di Baku.

12.35 - Terminato il sorteggio di Champions League, che ha determinato che negli ottavi la Juventus affronterà l’Atletico Madrid, mentre la Roma sfiderà il Porto, si avvicina a grandi passi l’inizio di quello di Europa League.

11.00 - Le possibili avversarie della Lazio: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev, Chelsea, Valencia e Benfica

10.57 - Le possibili avversarie di Inter e Napoli: Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahçe, Sporting, Olympiacos, Rapid Vienna, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE. Più Bruges, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Viktoria Plzen

10.55 - Ai sedicesimi non potranno incontrarsi le squadre dello stesso Paese e quelle che erano inserite nello stesso girone durante la prima fase.

Inter , Napoli e Lazio conosceranno oggi le avversarie nei sedicesimi di Europa League . A Nyon è infatti previsto il sorteggio della prima fase a eliminazione diretta.

Le squadre di Spalletti e Ancelotti 'scendono' dalla Champions League dove hanno chiuso al terzo posto nei rispettivi gironi e dunque sono state inserite in prima fascia con tutte le big dell'Europa League.

Nessun grosso pericolo quindi nell'urna per Inter e Napoli che comunque sperano di evitare le possibili mine vaganti come Olympiacos, Galatasaray, Shakhtar e Bruges.

Rischia sicuramente molto di più la Lazio che potrebbe incrociare subito il Chelsea di Sarri, l'Arsenal o una delle quattro spagnole: Valencia, Villarrea, Betis e Siviglia.

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League verrà trasmesso sui canali Sky Sport 24, Sky Sport Uno ed Eurosport 1. Inoltre sarà possibile seguirlo in streaming su pc, tablet o smarphone tramite Sky Go o sul sito dell'UEFA.

La diretta testuale del sorteggio dei sedicesimi di Europa League su Goal inizierà alle ore 12.

PRIMA FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev e Chelsea. Più Napoli, Inter, Valencia e Benfica (le 4 migliori terze dei gironi di Champions League).

SECONDA FASCIA: Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahçe, Sporting, Olympiacos, Rapid Vienna, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE. Più Bruges, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Viktoria Plzen (le 4 peggiori terze dei gironi di Champions League).