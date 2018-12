DIRETTA: Sorteggio Champions League LIVE! Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto

Oggi il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: Juventus e Roma uniche italiane, bianconeri in prima fascia.

LE DATE DI JUVENTUS E ROMA

12 febbraio 2019: Roma-Porto

20 febbraio 2019: Atletico Madrid-Juventus

6 marzo 2019: Porto-Roma

12 marzo 2019: Juventus-Atletico Madrid

12.48 - L'Atletico Madrid è imbattuto negli ultimi 9 precedenti contro squadre italiane: 7 vittorie e due pareggi.

12.45 - La Juventus se la vedrà con l'ex interista Simeone mentre sulla strada della Roma c'è il Porto allenato da Sergio Conceicao, ex della Lazio.

12.40 - La Roma non ha mai vinto nei quattro precedenti col Porto ed è stata eliminata nei due confronti a eliminazione diretta tra le due squadre.

12.37 - Decisamente meno soddisfatto Pavel Nedved per la Juventus, sempre ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo preso la seconda classificata nei gironi più forte. Negli ottavi c'è bisogno di fortuna, noi non ne abbiamo avuta nel sorteggio. Ce la giocheremo. Prevedo pochi goal e tanto equilibrio".

12.36 - Francesco Totti sincero ai microfoni di 'Sky Sport': "Non bisogna sottovalutare nessuno però siamo stati fortunati a pescare il Porto. Ora siamo in un periodo difficile, ma abbiamo tempo fino a febbraio per tornare al meglio".

12.32 - Il Porto fa tornare alla mente dei tifosi della Roma il brutto ricordo del 2016 quando nel preliminare la squadra lusitana eliminò i giallorossi vincendo 0-3 all'Olimpico.

12.30 - Allegri commenta il sorteggio di Champions League su Twitter: "Chi ha ambizione, non ha timore".

12.28 - Cristiano Ronaldo ha segnato 22 goal contro l’Atletico Madrid, solo contro Getafe (23) e Siviglia (27) ne ha realizzati di più (dati Opta).

12.24 - Il precedente più recente tra Juventus e Atletico Madrid è il doppio confronto della Champions League 2014/15: un pareggio e una sconfitta per i bianconeri senza mai segnare un goal.

12.22 - Sorteggio durissimo per la Juventus che ha pescato una delle avversarie più temibili come l'Atletico Madrid di Simeone, sorteggio positivo invece per la Roma che affronterà il Porto.

IL QUADRO DEGLI OTTAVI: SCHALKE 04-MANCHESTER CITY; ATLETICO MADRID-JUVENTUS; MANCHESTER UNITED-PSG; TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND; LIONE-BARCELLONA; ROMA-PORTO; AJAX-REAL MADRID; LIVERPOOL-BAYERN MONACO

12.20 - L'ultimo ottavo di finale quindi è: LIVERPOOL-BAYERN MONACO

12.19 - Il penultimo ottavo di finale è: AJAX-REAL MADRID

12.18 - Il sesto ottavo di finale è: ROMA-PORTO

12.17 - Il quinto ottavo di finale è: LIONE-BARCELLONA

12.16 - Il quarto ottavo di finale è TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

12.15 - Il terzo ottavo di finale è MANCHESTER UNITED-PSG

12.14 - Il secondo ottavo di finale è ATLETICO MADRID-JUVENTUS

12.13 - La pima squadra sorteggiata è lo Schalke 04, i tedeschi affronteranno il Manchester City: SCHALKE 04-MANCHESTER CITY.

12.10 - Le vincitrici dei vari gironi saranno sorteggiate per seconde e giocheranno l'andata degli ottavi di finale in trasferta.

12.06 - Marchetti presenta Laura Georges (ex calciatrice francese) e Luis Garcia (vincitore della Champions col Liverpool nel 2005) che estrarranno le palline dalle urne del sorteggio.

12.04 - Sale sul palco il vicesegretario dell'UEFA, Giorgio Marchetti, che conferma l'introduzione del VAR in Champions League a partire dagli ottavi di finale.

12.00 - La cerimonia del sorteggio è iniziata, presenta Pedro Pinto. Vengono mostrati i migliori momenti della fase a gironi.

11.58 - Dal 2003 ad oggi la squadra italiana che è arrivata più spesso agli ottavi di Champions League è il Milan (11) seguita da Juventus e Inter (10).

11.56 - Tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League 2018/19, la finale quest'anno si giocherà al 'Wanda Metropolitano' di Madrid l'1 giugno 2019.

11.45 - La Roma rischia di pescare una tra PSG, Barcellona e Manchester City, grandi favorite per la vittoria finale insieme alla Juventus. La speranza è il Porto, squadra decisamente alla portata per i giallorossi.

Ecco le possibili avversarie della Roma:

Barcellona

Bayern

Borussia Dortmund

Manchester City

Porto

PSG



11.34 - I pericoli maggiori per la Juventus sono rappresentati da Atletico Madrid, Liverpool e Tottenham, sorteggio più abbordabile se l'urna dovesse regalare una tra Ajax, Schalke e Lione.

10.51 - Le possibili avversarie della Roma: Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City.

10.48 - Le possibili avversarie della Juventus: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione.

10.45 - Le squadre dello stesso Paese non possono incrociarsi tra loro agli ottavi, così come quelle che erano inserite nello stesso girone (impossibili gli incroci Barcellona-Tottenham, Juventus-Manchester United, PSG-Liverpool, Bayern Monaco-Ajax, Real Madrid-Roma, Borussia Dortmund-Atletico Madrid e Porto-Schalke).

Il grande giorno per Juventus e Roma è arrivato. Oggi a Nyon si svolge il sorteggio degli ottavi di Champions League che segna ufficialmente l'inizio della fase a eliminazione diretta.

Le gare d'andata si giocheranno il 12-13 febbraio e il 19-20 febbraio 2019, il ritorno è fissato per il 5-6 o il 12-13 marzo 2019.

I bianconeri, in prima fascia in quanto vincitori del proprio girone, devono evitare gli incroci pericolosi con Atletico Madrid, Liverpool e Tottenham ma potrebbero pescare anche una tra Ajax, Schalke e Lione. Impossibile il Derby con la Roma e la sfida col Manchester United.

I giallorossi, arrivati secondi dietro al Real Madrid, rischiano di incrociare subito una tra Barcellona, PSG e Manchester City ma sperano nel Porto che rappresenta sicuramente l'avversaria più abbordabile inserita in prima fascia.

Il sorteggio degli ottavi di Champions League verrà trasmesso su Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Eurosport 1 e sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport. Inoltre sarà possibile seguirlo in streaming su smartphone, pc e tablet tramite Sky Go o sul sito dell'UEFA.

La diretta testuale del sorteggio degli ottavi di Champions League è anche su Goal.

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Juventus

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma, Manchester United