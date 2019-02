DIRETTA: Roma-Bologna LIVE - dove vederla in tv e streaming

Dopo il successo in Champions League, la Roma cerca continuità in campionato: all'Olimpico arriva un Bologna in ripresa.

Obbligo di vittoria per la Roma di Di Francesco, che dopo aver battuto il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League cerca continuità in campionato per restare agganciata al quarto posto. All'Olimpico arriva il Bologna di Mihajlovic, che ha collezionato quattro punti nelle ultime due partite.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo i due pareggi contro Milan e Atalanta, la Roma ha ritrovato il successo in Serie A con il tris sul campo del Chievo: la formazione giallorossa cerca il bis in casa davanti al proprio pubblico.

Segnali di ripresa invece per il Bologna, che sembra aver ritrovato il giusto passo per la salvezza con il cambio in panchina. La Roma subisce goal in casa da otto partite consecutive: i padroni di casa dovranno dimostrare di aver dato equilibrio anche alla fase difensiva.

ROMA-BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky alle ore 20.30 su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite la piattaforma Sky Go.

Goal vi racconterà Roma-Bologna tramite una diretta testuale per tutta la giornata: dalle curiosità pre-partita alle news di formazione fino alla cronaca minuto per minuto.