Diretta Playoff Serie C - Bari-Carrarese e Reggio-Novara

Playoff di Serie C nella fase cruciale: spazio alle semifinali Bari-Carrarese e Reggio Audace-Novara, le vincenti si giocheranno la promozione in B.

Il cerchio si stringe. Nei playoff di Serie C si sfoglia la magherita, con le semifinali che decreteranno le due squadre chiamate a giocarsi la promozione in Serie B: la vincente, andrà a far compagnia a Monza, Vicenza e Reggina.

Da una parte Bari-Carrarese, dall'altra Reggio Audace-Novara: sono queste le sfide della Final Four da cui verranno fuori i nomi delle finaliste, che si sfideranno in gara unica mercoledì 22 luglio.

In caso di parità al 90', nelle semifinali così come nella finalissima, sono previsti tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

FINAL FOUR PLAYOFF SERIE C

SEMIFINALI

REGGIO AUDACE-NOVARA [ore 20:30]

BARI-CARRARESE [ore 20:45]

FINALE

REGGIO AUDACE/NOVARA-BARI/CARRARESE (gara unica, mercoledì 22 luglio)