DIRETTA: Parma-Inter LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter riparte da Parma dopo la sconfitta casalinga subita contro il Bologna, all'andata però a vincere furono gli emiliani.

L'Inter affronta il Parma nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un inizio di 2019 da dimenticare.

I nerazzurri infatti vengono dalla brutta sconfitta casalinga contro il Bologna e dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Ma non solo.

Esclusa la gara di Coppa Italia contro il Benevento, l'Inter non ha ancora segnato un goal su azione nelle altre quattro gare giocate da gennaio a oggi.

Il Parma invece è reduce dal bel pareggio in rimonta ottenuto allo 'Stadium' contro la Juventus e sogna di fare un altro sgambetto all'Inter.

Già all'andata infatti i ducali riuscirono a espugnare 'San Siro' grazie a un super goal dell'ex Dimarco.

PARMA-INTER: DIRETTA TV E STREAMING

Parma-Inter verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da DAZN su diversi dispositivi e sulle tv compatibili. Inoltre la gara resterà disponibile on demand per tutti gli abbonati che potranno rivederla per intero quando e come vorranno.

Goal seguirà in diretta testuale Parma-Inter per tutta la giornata: dalle curiosità pre-partita alla cronaca minuto per minuto.