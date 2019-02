DIRETTA: Napoli-Sampdoria LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Il Napoli affronta il grande ex Quagliarella, che vuole superare il record di Batistuta: segui la diretta testuale su Goal.

Grande sfida al San Paolo tra il Napoli in cerca di riscatto e la Sampdoria del grande ex Quagliarella, in cerca dell'ennesimo goal per superare il record di Batistuta.

NAPOLI-SAMPDORIA: DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà inoltre visibile in streaming tramite il servizio SkyGo su pc, tablet e smartphone.

Su questa pagina troverete la diretta testuale di Goal, con tutti gli aggiornamenti sulla partita: dalle probabili formazioni sino alle ufficiali, prima del calcio d'inizio fissato per le ore 18.00.