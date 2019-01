DIRETTA: Napoli-Lazio LIVE! 0-0

Il big match della ventesima giornata di Serie A si gioca al 'San Paolo' dove il Napoli ospita la Lazio. Out Koulibaly, Allan e Insigne.

22' NAPOLI-LAZIO 0-0 - OCCASIONE NAPOLI! Sinistro basso di uno scatenato Milik, che sfiora il palo alla sinistra di Strakosha.

21' NAPOLI-LAZIO 0-0 - PALO DI MILIK! Zielinski sfugge sulla sinistra e crossa nell'area piccola per la testa di Milik, che prende posizione e conclude basso. Strakosha devia con un grande riflesso la palla sul palo.

20' NAPOLI-LAZIO 0-0 - Fallo tattico di Milinkovic-Savic su Callejon, giallo per il centrocampista serbo.

17' NAPOLI-LAZIO 0-0 - Destro a giro di Milinkovic-Savic dal limite: soluzione poco potente che finisce tra i guantoni di Meret.

14' NAPOLI-LAZIO 0-0 - Napoli che cerca il fraseggio veloce nella trequarti della Lazio.

11' NAPOLI-LAZIO 0-0 - PALO DI MILIK! Cross dalla sinistra per il centravanti polacco, che colpisce al volo e centra un clamoroso palo dal limite. Grandissima coordinazione del bomber azzurro.

8' NAPOLI-LAZIO 0-0 - Le due squadre ragionano ora a centrocampo dopo un avvio su buoni ritmi.

5' NAPOLI-LAZIO 0-0 - PALLA-GOAL PER LA LAZIO! Cross dalla destra sul secondo palo per la testa di Milinkovic-Savic, che non angola e trova la pronta risposta di Meret.

3' NAPOLI-LAZIO 0-0 - Il Napoli preme subito sull'acceleratore e costringe la Lazio a difendere nella propria area.

1' NAPOLI-LAZIO 0-0 - Tutto pronto al San Paolo, si parte.

Il big match della ventesima giornata di Serie A si gioca stasera al 'San Paolo' dove il Napoli di Ancelotti, attualmente secondo a -9 dalla capolista Juventus, ospita la Lazio che deve fare punti per riprendersi il quarto posto.



Tante e pesanti le assenze tra i padroni di casa che devono fare a meno degli squalificati Koulibaly, Allan e Insigne, mentre nella Lazio l'unica assenza sarà quella di Marusic.

All'andata a imporsi fu il Napoli in rimonta con i goal di Milik e Insigne dopo l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Immobile.

Una vittora contro la Lazio permetterebbe al Napoli di avvicinarsi almeno momentaneamente alla Juventus, impegnata domani in casa contro il Chievo, ma soprattutto di allungare nuovamente sull'Inter che sabato è stata fermata sullo 0-0 dal Sassuolo.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Milik.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto, Immobile.

NAPOLI-LAZIO DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smarphone tramite Sky Go.

Chi vorrà potrà seguire Napoli-Lazio in diretta testuale su Goal, dal pre-partita al fischio finale, a partire dalle ore 19.30.

NAPOLI-LAZIO: CURIOSITÀ

Negli ultimi 13 incontri di Serie A tra Napoli e Lazio dieci succesi degli azzurri, una sola vittoria dei biancocelesti e due pareggi.

La Lazio non batte il Napoli in Serie A dal maggio 2015 e ha raccolto un solo punto nelle ultime sette sfide contro gli azzurri.

Il Napoli ha realizzato 19 goal nelle ultime sei partite interne contro la Lazio in Serie A, una media di 3,2 a gara.

La Lazio rispetto alla 19ª giornata della scorsa Serie A, ha conquistato 8 punti e segnato venti reti in meno; il Napoli invece ha totalizzato 4 punti e cinque reti in meno.

Il Napoli non perde da 15 partite interne di Serie A (12 V e 3 N), la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga tra le squadre attualmente in Serie A.