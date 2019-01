DIRETTA: Napoli-Lazio LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il big match della ventesima giornata di Serie A si gioca al 'San Paolo' dove il Napoli ospita la Lazio. Out Koulibaly, Allan e Insigne.

Il big match della ventesima giornata di Serie A si gioca stasera al 'San Paolo' dove il Napoli di Ancelotti, attualmente secondo a -9 dalla capolista Juventus, ospita la Lazio che deve fare punti per riprendersi il quarto posto.

Tante e pesanti le assenze tra i padroni di casa che devono fare a meno degli squalificati Koulibaly, Allan e Insigne, mentre nella Lazio l'unica assenza sarà quella di Marusic.

All'andata a imporsi fu il Napoli in rimonta con i goal di Milik e Insigne dopo l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Immobile.

Una vittora contro la Lazio permetterebbe al Napoli di avvicinarsi almeno momentaneamente alla Juventus, impegnata domani in casa contro il Chievo, ma soprattutto di allungare nuovamente sull'Inter che sabato è stata fermata sullo 0-0 dal Sassuolo.

NAPOLI-LAZIO DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smarphone tramite Sky Go.

Chi vorrà potrà seguire Napoli-Lazio in diretta testuale su Goal, dal pre-partita al fischio finale, a partire dalle ore 19.30.