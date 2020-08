DIRETTA: Manchester City-Lione LIVE! 1-1, De Bruyne

Il Manchester City e il Lione, giustiziere della Juventus, si giocano un posto in semifinale di Champions League: la vincente sfida il Bayern.

MANCHESTER CITY-LIONE 1-1

Marcatori: 23' Cornet, 69' De Bruyne

MANCHESTER CITY (3-5-2): Ederson, Fernandinho (56' Mahrez), E. Garcia, Laporte; Walker, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Cancelo; G. Jesus, Sterling. All. Guardiola.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marcal; Dubois (74' Tete), Caqueret, Guimaraes (70' Thiago Mendes), Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Depay (75' Dembelé). All. Garcia.

Arbitro: Danny Makkelie

Ammoniti: Dubois, Fernandinho, Rodri, Marcelo

Espulsi: -

LA DIRETTA LIVE DI MANCHESTER CITY-LIONE

74' - Due cambi per Garcia: Tete e Dembelé per Dubois e Depay.

70' - Cambio nel : Thiago Mendes per Bruno Guimaraes.

69' - PAREGGIA IL CITY - Sterling vola a sinistra ed entra in area, palla a rimorchio per De Bruyne che apre il piattone e gela Lopes rasoterra.

65' - Giallo per Marcelo.

58' - Ammonito anche Rodri.

56' - City all'attacco: fuori Fernandinho, dentro a Mahrez. Torna la difesa a quattro.

46' - INIZIA LA RIPRESA - Non ci sono cambi, né per Guardiola né per Garcia.

45+2' - FINE PRIMO TEMPO - Terminano i primi 45 minuti, c'è equilibrio in campo. Decide Cornet per ora, 0-1.

44' - Il City ora spinge, Lopes chiamato già a tre parate importanti. Ci saranno due minuti di recupero.

32' - Prova a replicare il City, ma il Lione continua ad attaccare e non si tira indietro.

29' - Primo ammonito nel City: è Fernandinho.

23' - LIONE IN VANTAGGIO - Azione di contropiede conclusa da Cornet, che col sinistro a giro la mette alle spalle di Ederson, posizionato fuori dai pali!

12' - Primo giallo del match: ammonito Dubois.

5' - Avvio con un gran ritmo, subito occasioni da una parte e dall'altra. Guardiola a specchio: è 3-5-2.

1' - FISCHIO D'INIZIO - Si comincia a fare sul serio a Lisbona.

Prepartita - Sorprese nelle formazioni ufficiali, con Guardiola che lancia il classe 2001 Eric Garcia in difesa. Fernandinho torna a centrocampo, De Bruyne avanza nel tridente con Jesus e Sterling. Nel Lione non ci sono novità: Garcia conferma l'undici che ha perso 2-1 a con la , conquistando la qualificazione.