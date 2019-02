DIRETTA: Manchester City-Chelsea LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Manchester City, attualmente secondo a -3, deve battere il Chelsea di Sarri e Higuain per riagganciare il Liverpool in vetta alla classifica.

Il Manchester City deve rispondere alla vittoria ottenuta sabato dal Liverpool contro il Bournemouth e per farlo è chiamato a superare l'ostacolo Chelsea nella ventiseiesima giornata di Premier League.

I Citizens attualmente sono secondi a -3 dal Liverpool ma i Reds devono recuperare una partita, mentre il Chelsea è lontanissimo dalla vetta.

La squadra di Sarri, che ha trovato anche i primi goal di Gonzalo Higuain, deve però assolutamente fare punti per non perdere terreno nella lotta Champions che la vede in lotta con Manchester United e Arsenal.

All'andata il Manchester City di Guardiola ha vinto 0-2 in casa del Chelsea con doppietta di Sergio Aguero, autore peraltro addirittura di una tripletta un paio di settimane fa contro l'Arsenal.

Il Chelsea invece, come detto, può contare su un Higuain che sembra rinato dopo la splendida doppietta siglata nel 5-0 contro l'Huddersfield Town.

MANCHESTER CITY-CHELSEA: DIRETTA TV E STREAMING

Manchester City-Chelsea verrà trasmessa in esclusiva da Sky alle ore 17 sui canali Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport Football (solo sul satellite). Inoltre gli abbonati potranno vedere la gara anche in diretta streaming su smartphone, tablet o pc tramite Sky Go.

Goal seguirà Manchester City-Chelsea in diretta testuale: dalle curiosità pre-partita alla cronaca minuto per minuto.