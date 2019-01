DIRETTA: Lazio-Novara LIVE - Formazioni ufficiali

La Coppa Italia mette di fronte la Lazio di Simone Inzaghi ed il Novara di Viali. La vincente affronterà la vincente di Inter-Benevento.

Archiviata la sosta di due settimane, le compagini di Serie A scendono in campo per disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi sfida il Novara, che attualmente milita in Lega Pro.

I biancocelesti si stanno anche quest'anno ben comportando in campionato, occupando attualmente la quarta posizione che vale la qualificazione in Champions League. Al di sotto delle aspettative invece il rendimento del Novara, al decimo posto della classifica del Girone A di Lega Pro. La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la vincente dell'incontro Inter-Benevento, in programma domenica 13 gennaio alle ore 18.00 a San Siro.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-NOVARA

Assente Correa che non è stato convocato, al suo posto Caicedo che agirà da spalla a supporto della punta Immobile. Gioca anche Luis Alberto, ma come mezz'ala. Lucas Leiva preferito a Badelj in regia, sugli esterni spazio a Marusic e Lukaku. Acerbi sempre presente in difesa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile.

NOVARA: in attesa

LAZIO-NOVARA: CURIOSITÀ

Sono due i precedenti in Coppa Italia tra Lazio e Novara, nella fase a gironi del 1973/74 e in quella del 1976/77, entrambi vinti dai capitolini con un punteggio complessivo di 9-2.

Il Novara ha vinto, però, l’incontro più recente contro la Lazio, disputato in Serie A nell’aprile 2012 (2-1 in Piemonte).

La Lazio ha superato gli ottavi di finale nelle ultime sette edizioni della Coppa Italia: l’ultima volta che i biancocelesti non sono approdati ai quarti è stata nel 2010/11, quando vennero eliminati dalla Roma.

La Lazio è stata eliminata ai rigori dal Milan nella scorsa edizione di Coppa Italia dopo due pareggi per 0-0: è dal 1987 che i capitolini non restano tre partite di fila senza segnare nella competizione.

La Lazio non subisce goal da tre partite di Coppa Italia: i biancocelesti non fanno meglio nella coppa nazionale dal 1986.

Il Novara non prendeva parte agli ottavi di finale di Coppa Italia dal 2011/12 e non arriva ai quarti di finale di questa competizione dal 1961/62, quando sconfisse l’Inter per 2-1 a San Siro.

Il Novara ha sia segnato che subito goal in tutte e tre le sfide giocate in questa Coppa Italia: 13 reti totali (4.3 a partita di media).

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha segnato cinque goal nelle sette partite di Coppa Italia giocate allo stadio Olimpico, inclusa una doppietta, nel dicembre 2017 contro il Cittadella.

Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte attiva a cinque delle ultime nove marcature della Lazio in Coppa Italia (due goal, tre assist): più di ogni altro giocatore biancoceleste in questo parziale.

Le ultime cinque reti del Novara in Coppa Italia sono state segnate da cinque giocatori differenti, l’ultima delle quali da Jacopo Manconi: goal vittoria contro il Pisa nei minuti di recupero lo scorso dicembre.

LAZIO-NOVARA: DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Novara si giocherà sabato 12 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva dalla Rai sul canale Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Restate qui su Goal per seguire la diretta testuale del match, oltre ovviamente a tutte le notizie e alle anticipazioni di formazioni di Lazio-Novara.