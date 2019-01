DIRETTA: Lazio-Novara LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Coppa Italia mette di fronte la Lazio di Simone Inzaghi ed il Novara di Viali. La vincente affronterà la vincente di Inter-Benevento.

Archiviata la sosta di due settimane, le compagini di Serie A scendono in campo per disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma la Lazio di Simone Inzaghi sfida il Novara, che attualmente milita in Lega Pro.

I biancocelesti si stanno anche quest'anno ben comportando in campionato, occupando attualmente la quarta posizione che vale la qualificazione in Champions League. Al di sotto delle aspettative invece il rendimento del Novara, al decimo posto della classifica del Girone A di Lega Pro. La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la vincente dell'incontro Inter-Benevento, in programma domenica 13 gennaio alle ore 18.00 a San Siro.

LAZIO-NOVARA: DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Novara si giocherà sabato 12 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva dalla Rai sul canale Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Restate qui su Goal per seguire la diretta testuale del match, oltre ovviamente a tutte le notizie e alle anticipazioni di formazioni di Lazio-Novara.