DIRETTA: Lazio-Juventus LIVE - Formazioni ufficiali

La capolista Juventus cerca la fuga in casa della Lazio: una vittoria permetterebbe ai bianconeri di allungare a +11 sul Napoli.

Posticipo di lusso all'Olimpico di Roma dove la Lazio, scivolata momentaneamente al sesto posto, ospita la capolista Juventus per la ventunesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono ancora imbattuti in campionato con 18 vittorie e solo due pareggi contro Genoa e Atalanta, ma devono fare i conti con numerose assenze: out per infortunio Barzagli, Pjanic, Khedira, Cuadrado e Mandzukic.

La Lazio invece, reduce dalla sconfitta di Napoli, deve fare ancora a meno dello squalificato Marusic oltre che di Acerbi e Luiz Felipe.

All'andata la Juventus vinse 2-0 allo 'Stadium' grazie ai goal di Pjanic e Manduzkic, entrambi assenti stasera.

L'anno scorso la vittoria ottenuta all'Olimpico e in pieno recupero dai bianconeri con una magia di Dybala fu decisiva nella corsa Scudetto.

LAZIO-JUVENTUS: FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

LAZIO-JUVENTUS: CURIOSITA'

La Juventus ha sia vinto che mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime nove sfide di campionato contro la Lazio, l'unica eccezione è il 2-1 per i biancocelesti nell'ottobre 2017 a Torino.

La Lazio ha segnato un solo goal nelle ultime nove gare all'Olimpico contro la Juventus in Serie A (1N, 8P), almeno sei in meno rispetto a quanti i biancocelesti ne hanno segnati contro qualsiasi altra squadra affrontata almeno cinque volte in casa nello stesso intervallo temporale della competizione.

La Lazio ha perso otto delle ultime nove gare in Serie A contro squadre attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica, l'unico pareggio contro il Milan.

Per la Lazio solo due successi negli ultimi nove incontri di campionato (5N, 2P) dopo che aveva vinto sette dei precedenti nove match della competizione (2P).

La Juventus è imbattuta da 22 trasferte in Serie A (18V, 4N) solo una volta nella sua storia ha registrato una serie migliore fuori casa tra settembre 2011 e novembre 2012 (25).

LAZIO-JUVENTUS: DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre sarà come sempre possibile seguire la partita in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Infine chi non riuscirà a vedere la gara potrà comunque seguire Lazio-Juventus qui su Goal in diretta testuale: dal lungo racconto del pre-partita fino alla cronaca del match.