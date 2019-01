DIRETTA: Lazio-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

La capolista Juventus cerca la fuga in casa della Lazio, una vittoria permetterebbe ai bianconeri di allungare a +11 sul Napoli.

Posticipo di lusso all'Olimpico di Roma dove la Lazio, scivolata momentaneamente al sesto posto, ospita la capolista Juventus per la ventunesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono ancora imbattuti in campionato con 18 vittorie e solo due pareggi contro Genoa e Atalanta, ma devono fare i conti con numerose assenze: out per infortunio Barzagli, Pjanic, Khedira, Cuadrado e Mandzukic.

La Lazio invece, reduce dalla sconfitta di Napoli, deve fare ancora a meno dello squalificato Marusic oltre che di Acerbi e Luiz Felipe.

All'andata la Juventus vinse 2-0 allo 'Stadium' grazie ai goal di Pjanic e Manduzkic, entrambi assenti stasera.

L'anno scorso la vittoria ottenuta all'Olimpico e in pieno recupero dai bianconeri con una magia di Dybala fu decisiva nella corsa Scudetto.

LAZIO-JUVENTUS: DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre sarà come sempre possibile seguire la partita in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Infine chi non riuscirà a vedere la gara potrà comunque seguire Lazio-Juventus qui su Goal in diretta testuale: dal lungo racconto del pre-partita fino alla cronaca del match.