DIRETTA: Juventus-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Supercoppa Italiana si assegna a Jeddah, dove i campioni d'Italia della Juventus sfidano il Milan, già vincente due anni fa a Doha.

Juventus e Milan si contendono nel suggestivo scenario di Jeddah il primo titolo stagionale: in palio la Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia e i rossoneri finalisti di Coppa Italia, sconfitti proprio dalla squadra di Allegri nell'ultima stagione.

Si tratta della settima finale consecutiva per la Juventus, che ha vinto però l'ultima volta il trofeo nel 2015: due anni fa il Milan si è imposto proprio contro la Vecchia Signora ai calci di rigore sul terreno di gioco di Doha.

JUVENTUS-MILAN: DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Milan sarà trasmessa in chiaro in diretta su Rai 1. La Supercoppa Italiana potrà essere inoltre seguita anche in streaming tramite pc, tablet e smartphone sulla piattaforma Rai Play.