DIRETTA: Inter-Bologna LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter cerca la prima vittoria in campionato del 2019 contro il nuovo Bologna di Mihajlovic. Nerazzurri reduci dall'elliminazione in Coppa Italia.

Caccia alla prima vittoria del 2019 in Serie A per l'Inter che, nel posticipo in programma oggi alle 18, ospita a 'San Siro' il nuovo Bologna targato Sinisa Mihajlovic.

I nerazzurri, reduci dall'eliminazione ai rigori in Coppa Italia, hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite contro Sassuolo e Torino. E senza mai riuscire a segnare neppure un goal.

Al Bologna dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Frosinone c'è stato l'inevitabile cambio di guida tecnica: esonerato Filippo Inzaghi, al suo posto è arrivato l'ex Mihajlovic.

L'Inter deve assolutamente vincere per non rischiare di compromettere il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in cassaforte.

Il Bologna, attualmente terzultimo a -4 dall'Empoli, cerca invece importanti punti salvezza.

INTER-BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Inoltre sarà come sempre possibile seguire la gara anche in diretta streaming su smartphone, pc e tablet tramite Sky Go.

Chi non potrà vedere la gara o non è in possesso di alcun abbonamento avrà la possibilità di seguire Inter-Bologna in diretta testuale qui su Goal per tutta la giornata: dalle curiosità, alle formazioni ufficiali fino alla cronaca del match.