DIRETTA: Inter-Benevento LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Benevento in gara unica per gli ottavi di Coppa Italia, la vincente affronterà ai quarti la Lazio che ha battuto il Novara.

L'Inter apre il suo 2019 a 'San Siro' contro il Benevento in una gara unica a eliminazione diretta valida per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà ai quarti la Lazio dopo che i biancocelesti ieri hanno battuto 4-1 il Novara.

Per l'Inter si tratta del debutto in questa edizione della Coppa Italia mentre il Benevento si è conquistato gli ottavi superando Imolese, Udinese e Cittadella.

La gara si giocherà a porte chiuse per la sanzione inflitta ai nerazzurri dal Giudice Sportivo dopo i cori contro Koulibaly durante Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre.

INTER-BENEVENTO: CURIOSITÀ

Inter e Benevento non si sono mai affrontate in Coppa Italia in precedenza.

L’Inter ha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro il Benevento; tuttavia l’unico successo esterno dei campani nel massimo campionato è arrivato proprio al Meazza (1-0 contro il Milan ad aprile).

L’Inter non ha segnato nelle ultime due partite di Coppa Italia: mai nella loro storia i nerazzurri sono rimasti senza trovare la rete per tre partite di fila nella competizione.

Il Benevento ha vinto le prime tre gare della Coppa Italia 2018/19: i campani non avevano mai ottenuto più di due successi consecutivi nella competizione.

Il Benevento ha sconfitto l’Udinese in trasferta nel terzo turno della Coppa Italia in corso: le streghe non hanno mai conquistato due vittorie esterne di fila nella competizione.

INTER-BENEVENTO: DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Benevento, come tutte le partite di Coppa Italia, verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai su Rai 2. La gara, che si giocherà oggi alle ore 18, sarà visibile anche in streaming tramite Rai Play.

Sarà possibile seguire Inter-Benevento in diretta testuale su Goal, dal pre-partita a dopo il fischio finale, a partire dalle ore 17.