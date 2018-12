DIRETTA: Gran Galà del Calcio 2018 LIVE!

Il Gran Galà del Calcio si svolge oggi a Milano, il premio istituito nel 2011 dall'AIC svela la Top 11 della scorsa stagione.

21:16 - Tutto pronto per le premiazioni.

21:08 - Miralem Pjanic è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "Il campionato è ancora molto lungo, dobbiamo fare attenzione, ma dipende sempre tutto da noi. Abbiamo una bella squadra. Vogliamo vincere Scudetto, Coppa Italia e provare ad alzare la Champions. Speriamo di continuare così per arrivare a marzo in buona forma con tutti i giocatori a disposizione. VAR dagli ottavi? Siamo molto contenti, sarà tutto più tranquillo. Italia contro Bosnia nel girone per l'Europeo? Sarà dura, stanno facendo un bel gruppo e miglioreranno, sono contento di affrontare l'Italia per la prima volta. Juve-Inter? Sono forti e hanno un grande allenatore, non sarà facile. Se vinciamo aumentiamo il distacco, ma non dobbiamo mollare. Avversari di Champions? Real Madrid, Barcellona e Manchester City, le solite... se vogliamo vincere dobbiamo battere chiunque".

21:01 - Zvonimir Boban ha commentato l'imminente trionfo di Luka Modric nella corsa al Pallone d'Oro: "Spero che sia così, nel caso piangerei di nuovo. Dopo il FIFA The Best, avere anche la valutazione dei giornalisti e della storia sarebbe bellissimo".

20:54 - Tra i candidati dei migliori attaccanti c'è ovviamente anche Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "Nelle ultime partite sono emersi diversi problemi di mentalità, dobbiamo migliorare. La scelta della società di andare in ritiro non è punitiva, se ha deciso così vorrà dire che staremo un po' più insieme, ci abbracceremo un po' di più. Pellissier? L'ho incontrato e gli ho detto che nelle scuole calcio farei vedere le sue partite a 40 anni".

20:49 - Il direttore sportivo della Juventus Paratici ha parlato di Paul Pogba: "Siamo sempre attenti per migliorare la squadra, abbiamo giocatori forti e ce li godiamo, non sarà facile averne sempre così tanti di forti. Pogba è un grande giocatore e siamo affezionati a lui, ma ora gioca nel Manchester United".

20:42 - E' arrivata la 'reginetta' della serata Diletta Leotta, voce di DAZN e presentatrice dell'evento.

20:33 - Ecco Paulo Dybala ai microfoni di 'Sky': "Nuovo ruolo più arretrato? Il mister mi concede libertà di movimento, cerco di trovare lo spazio giusto per far male all'avversario e per sfuggire alla marcatura. La trappola per noi? Possiamo crearle solo noi sottovalutando l'avversario, siamo consapevoli della nostra forza ma dipende tutto da noi. Dobbiamo migliorare ogni partita, manca ancora tanto. Ho incontrato Icardi ma non abbiamo parlato di Juventus-Inter, sarà bello incontrarlo venerdì. Non ho mai segnato a loro, sarebbe bello segnare per quello che rappresenta per i tifosi".

20:27 - Presente anche Andrea Pirlo alla serata del Gran Galà AIC 2018.

20:24 - Arrivato ai microfoni di 'Sky Sport' anche Milinkovic-Savic, tra i migliori centrocampisti candidati: "Le voci di mercato in estate? La gente parla delle cifre, io devo rispondere sul campo, non mi interessa se valgo 80 o 100 milioni. In questa stagione non sono contento, posso fare meglio e devo migliorare dal punto di vista mentale. Sono felice qui e penso solo ad allenarmi".

20:18 - Presente al Gran Galà anche Radja Nainggolan, che non è sceso in campo contro la Roma.

20:17 - E' arrivato anche Francesco Totti, leggenda della Roma e attuale dirigente.

20:11 - Tante stelle presenti al Gran Galà del Calcio AIC 2018.

20:12 - Ai microfoni di 'Sky' è arrivato anche il designatore arbitrale Nicola Rizzoli: "Roma-Inter? Ci sono situazioni in cui si può sbagliare dal punto di vista umano. Capita fare degli errori e questo rientra nella categoria dell'errore umano, dell'errore di valutazione e non di protocollo. Gli errori vanno riconosciuti e si va avanti per migliorare. Sia dal punto di vista della tecnologia che del protocollo. C'è già grande possibilità di utilizzo per il VAR, ma si può ampliare il protocollo per approfondire casi e migliorarli. Cercheremo di fare dei passi in avanti, facendo tesoro degli errori che facciamo".

20:10 - Si rivede anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Vincent Candela.

20:09 - Arrivato anche il portiere del Liverpool Alisson, autore di una grande prestazione nel derby contro l'Everton. Queste le sue parole a 'Sky Sport': "Se manco alla Roma? Olsen sta facendo benissimo, seguo sempre le partite dei giallorossi, il mio tifo è lì, mi manca tanto. Ora sto bene a Liverpool, professionalmente è stato molto importante. Il derby di ieri con l'errore di Pickford? Meritavamo di vincere, era troppo importante per noi. Al fischio finale ho visto Klopp in mezzo al campo ed è stata una grande gioia. Match contro il Napoli? Sappiamo la loro forza, ci stiamo preparando. Premier senza VAR? Anche al Mondiale ci sono stati tanti errori, bisogna usarla nel modo giusto".

20:00 - Chiellini ai microfoni di 'Sky Sport': "Io terzino sinistro nella formazione top 11? Se mi dai un esterno sinistro che spinge io sto bloccato, giochiamo a tre e va bene. Goal di destro? Ultimamente segnavo spesso, per me l'importante è non prendere goal. Ronaldo? A Valencia si è accorto di aver trovato una squadra già fatta, poi tutti noi siamo cresciuti. Lui è la ciliegina sulla torta, ci sta dando quello che ci aveva dato Pirlo qualche anno fa, anche a livello europeo".

19:58 - Dopo il dirigente nerazzurro è arrivato anche il capitano Mauro Icardi.

19:57 - Il dirigente dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche di mercato ai microfoni di 'Sky Sport': "Siamo contenti che un giocatore croato, amico dei nostri giocatori, abbia avuto il giusto riconoscimento. Mi piacerebbe che un giocatore dell'Inter possa vincere a breve il Pallone d'Oro. Rimpianto Zaniolo? In quel momento eravamo convinti di quell'operazione, con noi aveva giocato solo in Primavera. Rinnovo Icardi? Lui è Inter in tutto e per tutto, sta meritando la fascia di capitano. Modric a gennaio? Credo che resteremo così più o meno, stiamo già pianificando l'Inter della prossima stagione. Marotta ci porterà esperienza, ma troverà anche un club molto forte".

19:56 - Sono arrivati i giocatori della Juventus: Pjanic, Chiellini, Dybala e Alex Sandro accompagnati da Massimiliano Allegri.

19:55 - Demetrio Albertini ha parlato a margine dell'evento: "Io vivo sempre il calcio con grande passione, dopo 8 anni ho un rapporto con questo mondo dirigenziale diverso. Nazionale o Milan? Aspettiamo se dovesse arrivare una chiamata, non è mai successo e non so cosa risponderti".

18:45 - Tutto pronto per la cerimonia: sta per iniziare il Gran Galà AIC 2018.

I CANDIDATI

Portieri: Buffon, Donnarumma, Handanovic, Alisson

Difensori esterni: Cancelo, Kolarov, Alex Sandro

Difensori centrali: Skriniar, Manolas, De Vrij, Koulibaly, Chiellini

Centrocampisti: Jorginho, Allan , Hamsik, Milinković-Savić, Nainggolan, Pjanic

Attaccanti: Dybala, Dzeko, Icardi, Immobile, Douglas Costa, Mertens

Calciatrici: Bonansea, Guagni, Girelli

Allenatori: Simone Inzaghi, Allegri, Di Francesco, Sarri

Arbitri: Orsato, Rocchi, Mazzoleni

Giovani serie B: Tonali, Varnier, La Gumina

I CANDIDATI AL GOAL PIÙ BELLO

Alberto Brignoli (Benevento-Milan, 3 dicembre 2017)

Suso (Udinese-Milan, 4 febbraio 2018)

Goran Pandev (Genoa-Verona, 23 aprile 2018)

Duvan Zapata (Sampdoria-Udinese, 25 febbraio 2018)

Mauro Icardi (Sampdoria-Inter, 18 marzo 2018)

I PREMI

- Undici ideale della Serie A

- Miglior calciatore della stagione

- Miglior allenatore

- Miglior arbitro

- Migliore squadra

- Miglior giovane di Serie B

- Migliore calciatrice

12.35 - Chi vorrà inoltre potrà seguire il Gran Galà del Calcio 2018 pure in diretta testuale su Goal.

12.21 - Il Gran Galà del Calcio sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport (canale 201 del satellite, 112 o 380 sul digitale). Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming su smarphone, tablet e pc tramite Sky Go.

10.45 - Infine verranno premiati pure miglior allenatore, miglior arbitro, migliore squadra, miglior giovane di Serie B, goal più bello e miglior calciatrice. A votare una giuria composta da calciatori, allenatori, arbitri ed CT della Nazionale.

10.34 - Durante la cerimonia ci sarà spazio anche per due premi alla carriera che verranno consegnati a Francesco Totti e Andrea Pirlo.

10.13 - A fare incetta di premi, come prevedibile, sarà la Juventus mentre secondo le ultime anticipazioni de 'La Gazzetta dello Sport' il Napoli avrà nella Top 11 il solo Koulibaly (assente perché impegnato a Bergamo contro l'Atalanta).

09.55 - L'evento si svolgerà al MegawattCourt di Milano e verrà condotto da Diletta Leotta, volto di DAZN, con la partecipazione dello chef Davide Oldani. Inoltre saranno presenti anche le bellissime Aida Yepisca ed Elena Barolo.

09.32 - Serata di premiazioni a Milano dove stasera andrà in scena il Gran Galà del Calcio 2018, manifestazione ideata dall'AIC nel 2011 e durante la quale si premiano i migliori giocatori della stagione precedente.