DIRETTA: Fiorentina-Roma LIVE 1-0, Chiesa

Fiorentina e Roma si affrontano nel secondo quarto di finale della Coppa Italia: chi vincerà incontrerà in semifinale Juventus o Atalanta.

11' FIORENTINA-ROMA 1-0 - AMMONITO ZANIOLO. Intervento in ritardo in scivolata su Edimilson.

9' FIORENTINA-ROMA 1-0 - OCCASIONE ROMA, PALO CRISTANTE. Su un calcio d'angolo dalla destra il centrocampista giallorosso anticipa tutti di testa ma trova un clamoroso palo a negargli la gioia del goal!

7' FIORENTINA-ROMA 1-0 - GOAL FIORENTINA, CHIESA! Ripartenza della società viola, con Mirallas che dalla sinistra mette a centro area per Chiesa, che anticipa tutti ed appoggia in rete!

4' FIORENTINA-ROMA 0-0 - OCCASIONE FIORENTINA - Destro di Chiesa dai 16 metri, Olsen devia in calcio d'angolo. Ma l'arbitro non concede il corner.

2' FIORENTINA-ROMA 0-0 - Sinistro a giro di Zaniolo da fuori area, palla che finisce a lato. Nessun problema per Lafont.

1' FIORENTINA-ROMA 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro Manganiello. Prima un minuto di raccoglimento per ricordare Egisto Pandolfini, ex giocatore di Fiorentina e Roma.

La Roma cerca riscatto in Coppa Italia dove, nella gara unica valida per i quarti di finale, affronta la Fiorentina in trasferta.

I giallorossi sono reduci dal pareggio subito in rimonta a Bergamo (da 0-3 a 3-3) contro l'Atalanta, mentre i viola hanno vinto in casa del Chievo ultimo in classifica seppure non senza soffrire.

La Roma è arrivata ai quarti di Coppa Italia dopo aver liquidato l'Entella con un perentorio 4-0 casalingo, la Fiorentina invece ha vinto 0-2 in trasferta contro il Torino con doppietta di Federico Chiesa.

Le due squadre si sono già affrontate al 'Franchi' in campionato pareggiando per 1-1: goal di Veretout e rete di Florenzi per i giallorossi nel finale di gara.

In caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari però stavolta sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore. La vincente di questa sfida affronterà una tra Juventus e Atalanta in semifinale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Muriel, Mirallas.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.

FIORENTINA-ROMA: CURIOSITA'

La Roma ha perso solo due delle ultime 11 sfide contro la Fiorentina (6V e 3N).

Fiorentina e Roma si sono incontrate sei volte nei quarti di finale di Coppa Italia: i giallorossi hanno passato il turno in quattro occasioni, i viola in due (inclusa la più recente nella stagione 2014/15).

La Fiorentina è stata eliminata in cinque delle ultime otto occasioni in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa Italia: in due di queste cinque proprio contro la Roma.

La Roma ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in tre delle ultime quattro occasioni in cui è arrivata a questo punto della competizione: fa eccezione il 2014/15, quando venne eliminata dalla Fiorentina.

La Fiorentina è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia nelle ultime due edizioni della competizione, perdendo entrambe le sfide in trasferta per 0-1 (contro Napoli e Lazio).

FIORENTINA-ROMA: DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Roma verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro dalla Rai: il collegamento con Rai 2 inizierà alle ore 18. Sarà inoltre possibile vedere la gara anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Rai Play.

Chi vorrà infine potrà seguire Fiorentina-Roma in diretta testuale su Goal per tutta la giornata.