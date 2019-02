DIRETTA: Fiorentina-Napoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Napoli vuole battere la Fiorentina per mettere pressione sulla capolista Juventus, impegnata domenica fuori casa contro il Sassuolo.

Il Napoli, attualmente secondo a -9 dalla Juventus, fa visita alla Fiorentina nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A con l'obiettivo di mettere un po' di pressione alla capolista.

In caso di vittoria al 'Franchi' infatti il Napoli si porterebbe momentaneamente a -6 dai bianconeri, che domenica saranno impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Fiorentina è reduce però da un ottimo periodo di forma e non perde una partita dallo scorso 26 dicembre quando è stata sconfitta in casa dal Parma.

L'anno scorso peraltro proprio a Firenze si interruppe bruscamente il sogno Scudetto del Napoli di Sarri che venne sconfitto con un secco 3-0. Grande protagonista di quella gara fu il Cholito Simeone, autore di una tripletta.

FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Napoli verrà tramessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Chi non possiede un abbonamento o non potrà vedere la partita avrà comunque la possibilità di seguire tutte le fasi del match in diretta testuale su Goal.