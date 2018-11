DIRETTA: Croazia-Spagna LIVE 3-2

La Croazia ospita la Spagna per la quinta giornata di Nations League, all'andata le Furie Rosse vinsero per 6-0.

90'+4 CROAZIA SPAGNA 3-2 - FINITA. La Croazia batte per 3-2 la Spagna grazie alla doppietta del terzino del Bayer Leverkusen Jedvaj. Spagna che termina il girone con 6 punti, Croazia che sale a quota 4 punti.

90'+3 CROAZIA-SPAGNA 3-2- GOAL CROAZIA, JEDVAJ! La Croazia passa in vantaggio a tempo scaduto ancora con il terzino del Leverkusen, che raccoglie una respinta laterale ravvicinata di De Gea sul destro di Brekalo!

90'+2 CROAZIA-SPAGNA 2- 2- OCCASIONE SPAGNA. Lancio al bacio di Modric per Perisic, che in area di rigore si allarga troppo e vede respingere il suo sinistro in angolo da parte di Sergio Ramos.

90'+1 CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Punizione di Modric dalla fascia destra, Lovren anticipa Ramos di testa ma il suo colpo di testa viene bloccato da De Gea.

90' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - 4 minuti di recupero.

90' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - AMMONITO CEBALLOS. Fallo a centrocampo su Vrsaljko.

90' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Cross di Vrsaljko dalla fascia destra, De Gea anticipa tutti in uscita bassa.

89' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - CAMBIO CROAZIA. Esce Kramaric ed entra Pjaca.

87' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - I croati protestano perchè vorrebbero un calcio di rigore per un fallo su Kramaric da parte di Jordi Alba.

87' CROAZIA- SPAGNA 2-2 - AMMONITI BUSQUETS E PERISIC. Scintille tra il centrocampista del Barcellona e l'esterno dell'Inter.

87' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Contropiede croato con Kramaric, la cui conclusione al limite dell'area viene respinta in calcio d'angolo da Inigo Martinez.

86' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Morata crossa dalla fascia sinistra, Kalinic anticipa tutti in uscita bassa.

84' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Modric scivola al momento del tiro di destro da fuori area, la palla arriva lenta dalle parti di De Gea.

83' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Azione insistita da parte della Croazia, conclusa con un errato cross da parte di Jedvaj.

81' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Adesso è la squadra di Luis Enrique che sembra avere maggiori energie per cercare il goal della vittoria.

78' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - Asensio si incunea in area di rigore e lascia partire un sinistro che finisce alto sopra la traversa.

77' CROAZIA-SPAGNA 2-2 - GOAL SPAGNA, SERGIO RAMOS! Il difensore del Real Madrid spiazza Kalinic con il destro!

76' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - CALCIO DI RIGORE PER LA SPAGNA. Fallo di mano in area di rigore da parte di Vrsaljko su un cross dalla fascia destra!

75' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - OCCASIONE SPAGNA. Bella incursione da parte di Suso, la palla arriva a Morata che in area di rigore si vede respingere la palla sulla linea di porta da Vrsaljko!

74' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - CAMBIO SPAGNA. Esce Saul ed entra Suso.

73' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - CAMBIO CROAZIA. Esce Rebic ed entra Brekalo.

72' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - OCCASIONE CROAZIA. Rebic si invola in contropiede e tutto solo davanti a De Gea trova la deviazione in angolo del portiere dello United!

70' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - AMMONITO REBIC. Troppe proteste per l'ex Fiorentina.

69' CROAZIA-SPAGNA 2-1 - GOAL CROAZIA, JEDVAJ! Modric disegna una parabola perfetta dalla fascia sinistra e Jedvaj tutto solo in area di rigore di testa batte De Gea!

67' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - CAMBIO CROAZIA. Entra Vlasic ed esce Rakitic.

67' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - Vida sbaglia il disimpegno in area di rigore e per poco non favorisce la conclusione di Asensio da dentro l'area di rigore.

65' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - Incursione centrale di Isco in area di rigore, ma il trequartista del Real non riesce a calciare a causa dell'ostacolo di un proprio compagno di squadra, ossia Asensio.

64' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - CAMBIO SPAGNA. Esce Iago Aspas ed entra Morata.

62' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - OCCASIONE SPAGNA. TRAVERSA DI IAGO ASPAS. L'attaccante del Celta Vigo, sulla respinta bassa di Kalinic, coglie il montante!

61' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - CAMBIO SPAGNA. Esce Rodrigo ed entra Asensio.

61' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - OCCASIONE CROAZIA. Rebic serve a centro area Kramaric, anticipato da Inigo Martinez in scivolata. Poco dopo Rakitic si incunea in area di rigore ma lascia partire un destro alto sopra la traversa.

59' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - Bellissimo cross di Vrsaljko dalla fascia sinistra, Sergio Ramos di testa anticipa Kramaric.

59' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - Modric tiene palla sulla trequarti e viene fermato fallosamente dagli avversari.

56' CROAZIA-SPAGNA 1-1 - GOAL SPAGNA, CEBALLOS! Pronta risposta da parte delle Furie Rosse con Ceballos, che deve solo appoggiare la palla in rete da posizione ravvicinata dopo essere stato servito da un preciso assist di Isco dalla fascia sinistra!

54' CROAZIA-SPAGNA 1-0 - GOAL CROAZIA, KRAMARIC! I croati passano in vantaggio con l'attaccante dell'Hoffenheim, che sfrutta un errato disimpegno difensivo di Sergi Roberto e batte De Gea da posizione ravvicinata!

53' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Modric protesta per un fallo fischiatogli dall'arbitro sulla trequarti spagnola.

52' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - La Spagna ha cominciato bene questo secondo tempo, pressando in maniera costante i difensori croati.

50' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Sergi Roberto tenta di imbeccare Rodrigo in area di rigore, ma Kalinic lo anticipa in uscita bassa.

49' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Jordi Alba mette un cross morbido dalla sinistra, Kalinic blocca in presa alta.

46' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - INIZIO SECONDO TEMPO. Partiti per i secondi 45 minuti con gli stessi 22 in campo.

45'+1 CROAZIA-SPAGNA 0-0 - FINE PRIMO TEMPO . Nessuna rete a Zagabria dopo i primi 45 minuti. La Spagna mantiene il possesso palla, ma è la Croazia a rendersi più pericolosa, come dimostra il palo colpito da Perisic.

45' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Un minuto di recupero.

45' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - OCCASIONE SPAGNA. Isco recupera un pallone sulla trequarti e lascia partire un destro che Kalinic devia in calcio d'angolo!

43' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Saul, al termine di un lungo possesso palla spagnolo, lascia partire un destro da fuori area che finisce alto sopra la traversa.

42' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Sergi Roberto tenta un cross dalla fascia destra al termine di una bella azione manovrata delle Furie Rosse, ma Jedvaj devia in fallo laterale.

40' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Vrsaljko lancia in profondità Rebic, che però è in posizione di off-side.

38' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Altro cross di Jordi Alba dalla sinistra dopo un meraviglioso stop al volo, Kalinic blocca il pallone in presa alta.

37' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Jordi Alba mette un preciso cross dalla fascia sinistra, Jedvaj anticipa tutti di testa in area di rigore.

36' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Cross dalla destra di Isco in area di rigore, la difesa della Croazia libera.

36' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Il leit-motiv della partita è chiaro oramai, la Spagna tiene palla, la Croazia la recupera e si rende più pericolosa in ripartenza.

32' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Cross dalla destra di Rebic per Perisic, il cui colpo di testa al centro dell'area di rigore finisce alto sopra la traversa.

32' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Bel cross al volo di Sergi Roberto dalla fascia destra, Kalinic in uscita alta non blocca il pallone ma l'arbitro fischia un fallo di Iago Aspas sul portiere croato.

30' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - OCCASIONE SPAGNA . Kalinic sbaglia il disimpegno col sinistro e quasi Isco intercetta il pallone a porta sguarnita!

28' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Contropiede croato con Rebic, il cui pallone al centro dell'area di rigore trova l'intervento difensivo di Busquets.

27' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Altra bella accelerazione di Vrsaljko sulla destra, che costringe Isco al fallo.

26' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - La Croazia sta mettendo in difficoltà gli spagnoli sulle fasce, dove stanno agendo al meglio Vrsaljko sulla destra e Perisic sulla sinistra.

23' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Rebic crossa dalla destra per Kramaric, anticipato da Sergio Ramos in area di rigore.

22' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Doppio intervento difensivo di Sergio Ramos nella zona centrale del campo prima su Kramaric e poi su Rebic.

20' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Rebic in chiusura difensiva su Jordi Alba, che tentava di mettere un pallone a centro area dalla fascia sinistra.

18' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - OCCASIONE CROAZIA. Perisic scatenato: l'esterno dell'Inter ancora una volta si accentra e va alla conclusione di destro, respinta dalla difesa iberica.

17' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Jordi Alba serve Isco in area di rigore, ma il fantastista iberico viene fermato per una presunta posizione di off-side.

14' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - OCCASIONE CROAZIA. Ancora Perisic! Dalla parte sinistra dell'area di rigore l'interista mette un pallone a centro area sul quale Kramaric non riesce ad arrivare in scivolata.

12' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Rebic si invola sulla fascia destra ma viene fermato da Jordi Alba prima dell'ingresso in area di rigore.

10' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Rodrigo serve in area di rigore Iago Aspas, Kalinic anticipa tutti in uscita bassa.

8' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Cross di Vrsaljko dalla fascia destra, Ramos anticipa Kramaric in calcio d'angolo.

8' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - La Spagna continua a tenere il possesso palla, ma non riesce a sfondare verso la porta di Kalinic.

6' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - PALO CROAZIA, PERISIC! L'interista sulla sinistra si esibisce nella sua personale serpentina che si conclude con un destro che si stampa sul palo!

5' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Ceballos tenta di servire Iago Aspas centralmente sulla trequarti, ma è ancora Vida a chiudere la strada.

3' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Rodrigo tenta di andare via sulla fascia destra, ma viene fermato da Vida prima dell'ingresso in area di rigore.

1' CROAZIA-SPAGNA 0-0 - Partiti agli ordini dell'arbitro bielorusso Alexey Kulbakov.

CROAZIA-SPAGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Jedvaj; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric.

CROAZIA-SPAGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA (4-3-3): De Gea; Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba; Saul, Busquets, Ceballos; Rodrigo, Iago Aspas, Isco.

La Croazia vicecampione del Mondo in carica ospita la Spagna per vendicare la pesantissima sconfitta subita all'andata. La gara è valida per la quinta giornate del Gruppo 4 della League A di Nations League .

Attualmente la Croazia è ultima e rischia la retrocessione con un solo punto nelle prime due partite, mentre la Spagna guida il gruppo con 6 punti in tre partite davanti all'Inghilterra che insegue a quota 4.

Nell'ultima uscita la Spagna di Luis Enrique ha rimediato una preoccupante sconfitta casalinga contro la stessa Inghilterra. Nella Croazia giocherà dal 1' l'interista Perisic.

La partita Croazia-Spagna verrà trasmessa in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e sarà visibile anche in streaming su tablet, pc e smartphone tramite Mediaset Play.

Inoltre sarà possibile seguire Croazia-Spagna in diretta testuale su Goal a partire dalle 19.45.