Diretta Calciomercato 31 gennaio: l'ultimo giorno di trattative LIVE

Il calciomercato di gennaio si chiude alle ore 20: tutte le notizie dell'ultimo giorno di trattative.

Il calciomercato di gennaio è arrivato all'epilogo: ultime ore di trattative per le squadre di Serie A , con la chiusura fissata alle ore 20 . Si attendono ultimi possibili movimenti da parte di Milan e Inter , con Juventus , Napoli e Roma comunque vigili in attesa di occasioni dell'ultimo minuto.

In questa pagina tutte le notizie dell'ultimo giorno di calciomercato, minuto per minuto.

9.30 - BOLOGNA, SI INSISTE PER BASTA

Il Bologna vuole accontentare Sinisa Mihajlovic con l'arrivo di Dusan Basta, ma l'operazione sembra legata alle possibili partenze di Mbaye e Mattiello. La Lazio, dal canto suo, tiene aperta l'opzione Romulo qualora il serbo dovesse lasciare la Capitale.

9.24 - LA SPAL IN CHIUSURA PER REGINI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la SPAL sta per prelevare dalla Sampdoria Vasco Regini, laterale 28enne che in questo momento è chiuso da Murru. Si sta lavorando per il prestito con diritto di riscatto.

Il Parma chiude le porte per Bruno Alves, ma la Juventus continua a pensarci. Intanto la Vecchia Signora ha aperto anche la pista che porta a Domagoj Vida, centrale croato del Besiktas, sul quale c'è anche la Roma.

8.28 - DEPAOLI VERSO LA SAMPDORIA

Sampdoria attiva in queste ultime ore di calciomercato. La società blucerchiata sta facendo un cambio sulla fascia destra. Sala è diretto al Parma, mentre Depaoli arriverà dal Chievo . Il giovane laterale italiano dovrebbe arrivare a Genova con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 6 milioni di euro.

8.17 - IL CAGLIARI SI INSERISCE PER CACCIATORE

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Cagliari ha probabilmente strappato Cacciatore al Perugia. Per tutta la giornata di mercoledì, infatti, il terzino del Chievo è stato ad un passo dai biancorossi, poi l'inserimento deciso di Giulini che vuole regalare a Maran il suo ex calciatore.

Sebastian Giovinco lascia il Toronto dopo quattro anni in MLS. Giocherà in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Hilal. Non sono mancate frizioni con il club canadese.

8.00 - UFFICIALE - LOPEZ AL BOCA

Lisandro Lopez lascia il Genoa dopo una prima parte di stagione da separato in casa; l'ex difensore dell'Inter torna in patria, dove giocherà per il Boca Juniors .