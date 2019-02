DIRETTA: Atletico Madrid-Real Madrid LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Atletico Madrid di Simeone, avversario della Juventus in Champions League, gioca il Derby contro il Real per la ventireesima giornata di Liga.

Grande sfida al 'Wanda Metropolitano' dove l'Atletico Madrid di Simeone, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions League, ospita il Real Madrid nel Derby valido per la ventitreesima giornata di Liga.

L'Atletico, attualmente secondo a - 6 dal Barcellona capolista, recupera Godin e prova a riscattare la sconfitta di misura subita a Siviglia contro il Betis sette giorni fa.

Il Real Madrid invece ormai da qualche settimana ha invertito la marcia ed è reduce dal buon pareggio ottenuto al 'Camp Nou' in Coppa del Re contro il Barcellona.

Una vittoria nel Derby peraltro permetterebbe ai Blancos di scavalcare l'Atletico Madrid dato che attualmente il Real è terzo a -2 dai Colchoneros.

All'andata, giocata al 'Bernabeu' il 29 settembre, Real Madrid-Atletico Madrid è terminata con un pareggio senza reti mentre lo scorso agosto la squadra di Simeone ha vinto 4-2 conquistando così la Supercoppa Europea.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID: DIRETTA TV E STREAMING

Atletico Madrid-Real Madrid verrà trasmessa oggi dalle 16.15 in diretta streaming e in esclusiva da DAZN su diversi dispositivi e sulle tv compatibili. La partita, come sempre, resterà disponibile on demand anche dopo il fischio finale e gli appassionati potranno rivederla quando vorranno.

Chi vorrà inoltre potrà seguire Atletico Madrid-Real Madrid in diretta testuale su Goal: dalle curiosità pre-partita fino alla cronaca del match minuto per minuto.