DIRETTA: Atalanta-Lazio LIVE! Dove vederla in tv e streaming

La Lazio affronta l'Atalanta nel monday night della sedicesima giornata di Serie A e sogna il sorpasso al Milan almeno per una notte.

11.27 - La Lazio ha perso solo una delle ultime otto partite di Serie A contro l’Atalanta: tre pareggi e quattro successi per i biancocelesti.

11.22 - Nelle ultime cinque sfide di campionato tra Atalanta e Lazio giocate a Bergamo, entrambe le squadre sono andate a segno, per un totale di 21 gol: due successi interni, due pareggi e una vittoria esterna.

11.14 - La Lazio ha mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 trasferte di Serie A in Lombardia, parziale in cui i biancocelesti hanno ottenuto solo tre successi (6N, 8P).

11.09 - Dopo essere rimasta a secco di goal per tre partite consecutive, l’Atalanta ha segnato in tutte le ultime sette gare di Serie A, mantenendo una media di 2.9 reti a incontro (20 marcature totali).

11.01 - L’Atalanta ha segnato 29 goal in questo campionato; dopo 15 giornate di Serie A i bergamaschi hanno fatto meglio solo due volte: 32 reti nel 1949/50 e 30 gol nel 1955/56.

Monday Night della sedicesima giornata di Serie A dal sapore di Champions a Bergamo dove l'Atalanta ospita la Lazio, che vuole ritrovare una vittoria che manca ormai da più di un mese.

In caso di successo i biancocelesti, attualmente quinti con 25 punti, sorpasserebbero per una notte il Milan al quarto posto con i rossoneri che però giocheranno solo martedì sera a Bologna.

Anche l'Atalanta però vuole restare attaccata alla zona Europa e per farlo deve tornare a vincere in casa dopo la sconfitta subita due settimane fa contro il Napoli.

Gasperini ritrova Ilicic che dovrebbe tornare titolare dopo aver scontato due turni di squalifica per l'espulsione rimediata a Empoli, Simone Inzaghi invece recupera Badelj a centrocampo.

Atalanta-Lazio verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre la partita sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

La diretta testuale di Atalanta-Lazio su Goal inizierà alle ore 19.30.