Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta Bayern LIVE
GOAL

DIRETTA: Atalanta-Bayern Monaco LIVE! Formazioni, risultato, marcatori e tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Atalanta di Palladino ospita la corazzata Bayern Monaco. Segui tutti gli aggiornamenti live, le formazioni, il risultato, i marcatori, i casi da moviola e le reazioni dei protagonisti nella nostra diretta!

Pubblicità
Pubblicità
0