Diouf e la lite con Gerrard: "Mi farò sua madre"

Sinama-Pongolle rivela una lite furibonda ai tempi del Liverpool: "Gerrard chiamò Diouf coglione, non passava mai la palla".

Il lo scoprì al Mondiale 2002 disputato con la maglia del , con cui sfiorò una clamorosa qualificazione in semifinale: El-Hadji Diouf era la stella dei 'Leoni della Teranga' e subito dopo quella straordinaria avventura si accasò in dove però non andò tutto liscio.

A partire dal tormentato rapporto con Steven Gerrard raccontato da un altro ex 'Reds, Florent Sinama-Pongolle, nel corso di una diretta Instagram: tra i due volavano parole grosse e minacce, una faida da spogliatoio mai risolta.

"Era l'intervallo di una partita di precampionato e rimasi traumatizzato dallo scontro tra Diouf e Gerrard: riesci a immaginare i giovani che vedono questo e pensano a come sono realmente i professionisti a quel livello?".

"Gerrard voleva che Diouf passasse di più il pallone, lo chiamò 'coglione'. Diouf parlava un pessimo inglese e non seppe rispondere, così andò da Houllier (all'epoca tecnico del Liverpool, ndr) e gli disse: 'Digli che mi farò sua madre'".

La convivenza 'forzata' tra Diouf e Gerrard terminò nell'estate del 2004 con la cessione del senegalese al , forse il club in cui riuscì a dare il meglio di sé durante una carriera tormentata e condizionata da un caratterino vulcanico.