Diouf cambia fascia anche all'Inter? L'esplosione di Spence e il nuovo ruolo di Carlos Augusto possono spostarlo a sinistra come nella Francia

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Arrivato all'Inter come mezzala, Chivu lo ha reinventato esterno destro anche per necessità ma ora Diouf potrebbe nuovamente cambiare ruolo ricoprendo la stessa posizione in cui lo utilizza Zidane con la Francia.

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In realtà, almeno per il momento, in nerazzurro Diouf viene ancora utilizzato stabilmente come esterno destro nel 3-5-2. Ma qualcosa potrebbe cambiare già subito dopo la sosta. Chivu infatti ha completamente recuperato Spence e togliere l'inglese dal campo sarà sempre più difficile.

Inoltre nel ruolo c'è anche un'altra alternativa rappresentata da Luis Henrique, mentre la coperta potrebbe diventare improvvisamente corta a sinistra. Cosa che non rende impossibile l'ipotesi di uno spostamento di Diouf sulla corsia mancina. Anche perché l'esperimento non sarebbe una novità assoluta.

L'IDEA DI ZIDANE

Il nuovo CT della Francia ha convocato a sorpresa Andy Diouf già a settembre per le prime gare di Nations League. Ma ha subito chiarito che per lui il suo ruolo non era quello in cui viene utilizzato stabilmente all'Inter. E che non avrebbe giocato neppure come mezzala.

"All’Inter Diouf gioca in modo diverso, ma io lo voglio vedere come terzino sinistro. È una scelta molto forte, importante, come quella di Adrien Truffert. Ora entrambi sono in grado di giocare in quella posizione per la Francia, lì dove ci mancavano alcuni giocatori da un po' di tempo” aveva spiegato Zidane.

Idea ribadita anche alla vigilia di Italia-Francia in conferenza stampa: "Sappiamo che è un giocatore che gioca in un'altra posizione qui all'Inter, ma può giocare in vari ruoli. Penso possa farlo anche a sinistra: quando è con noi, è per giocare in quel ruolo, a sinistra".

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DOVE VUOLE GIOCARE DIOUF

Un po' a destra (con l'Inter), un po' a sinistra (con la Francia). Andy Diouf ormai è di fatto diventato a tutti gli effetti un esterno di centrocampo per tutti. Anche se lui non ha mai fatto mistero di continuare a sentirsi un centrocampista, ruolo in cui giocava abitualmente prima di trasferirsi in Italia.

"Non mi sento né un terzino né un’ala. Il mio obiettivo è tornare a fare il centrocampista perché è il ruolo in cui sono cresciuto e in cui ho più punti di riferimento. È completamente folle, è successo per caso. Mi sono ritrovato a giocare dalla panchina qualche partita, una dietro l’altra, in quel ruolo e ho fatto bene. Sono un po’ scioccato" ha dichiarato a settembre Diouf a 'l'Equipe'.

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Nonostante questo il francese ha sempre dato massima disponibilità a Chivu giocando sulla fascia destra anche a causa dell'emergenza legata alla cessione di Dumfries e alle condizioni fisiche di Spence, tornato a disposizione solo da alcune settimane. Un recupero questo che potrebbe nuovamente cambiare prospettive e ruolo di Diouf.

SPAZIO A SINISTRA?

L'ex Tottenham, dopo alcune prestazioni un po' timide, è notevolmente cresciuto nelle ultime uscite. L'esterno inglese è stato tra i migliori nel derby e ha servito due assist consecutivi contro Feyenoord e Como. Tanto da meritarsi il titolo di MVP dell'UEFA al termine della gara di Champions League.

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Ad oggi, insomma, il titolare sulla destra è diventato Spence anche se Diouf finora ha comunque trovato parecchio spazio anche perché Luis Henrique era fermo per infortunio. Il tutto mentre a sinistra rischia di aprirsi un buco dovuto alla nuova posizione di Carlos Augusto, passato ormai quasi definitivamente da esterno a tutta fascia a braccetto della difesa a tre.

Uno spostamento che di fatto sguarnisce la corsia mancina dove, alle spalle di Federico Dimarco, c'è il vuoto. Ecco perché in caso di necessità non va escluso che Chivu nelle prossime settimane decida di provare l'esperimento di Zidane spostando proprio Andy Diouf da quella parte magari insieme a Spence e non al suo posto.