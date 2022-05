Dionisi avvisa il Milan: "Il Sassuolo non sarà uno sparring partner"

Alessio Dionisi è sicuro, Sassuolo-Milan non sarà una gara dall'esito scontato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico neroverde ribadisce che la sua squadra onorerà l'incontro.

"Ci danno poche chances, me ne rendo conto. E un po’ lo capisco. Il Milan merita il primato e capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la sua vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto scontato. Non saremo uno sparring partner, questo è sicuro".

Si attende un esodo rossonero verso lo stadio Mapei Città del Tricolore, ma il fattore tifo non sembra spaventare il tecnico del Sassuolo.

"Contro la Juve, ad esempio, al Mapei Stadium c’era tanta gente e abbiamo giocato bene perdendo immeritatamente. Le tribune piene sono uno stimolo per i giocatori".

A poter fare la differenza, secondo Dionisi, saranno le motivazioni. Il Sassuolo non si gioca nulla a livello di classifica, ma non per questo scenderà in campo senza impegnarsi.

"Noi non abbiamo nulla da perdere, ma abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Certo, per la prima volta sfidiamo una grande squadra che ha più motivazioni di noi. Però sappiamo cosa fare, sperando che basti. La mia speranza è che il Sassuolo riesca a essere se stesso. È una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo".