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Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen: orario del calcio d'inizio

Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Il Dinamo Zagabria ospita il Bayer Leverkusen in Europa League. Si gioca allo stadio Maksimir di Zagabria.

I padroni di casa arrivano alla partita con il morale alto. Domenica il Dinamo ha battuto 3-2 l'NK Istra 1961 in campionato e ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali.

Anche in campo internazionale i risultati recenti sono stati positivi. In Europa League, la squadra di Zagabria ha vinto 2-0 sul campo del Sunderland. Jerko Leko può fare affidamento su questa serie di risultati.

Il Bayer Leverkusen ha recuperato terreno dopo un periodo di risultati altalenanti. Sabato la squadra di Carles Martinez ha battuto 4-0 il Paderborn in Bundesliga.

In precedenza, però, erano arrivate alcune battute d'arresto. Il Leverkusen ha perso 1-0 contro il Marsiglia in Europa League e 4-2 sul campo dello Stoccarda in campionato.

Nella fase campionato di Europa League, il Leverkusen è settimo e il Dinamo Zagabria è nono. Le due squadre sono quindi vicine in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su orario del calcio d'inizio, diretta e stato di forma.

I temi della settimana: come sono andate Dinamo Zagabria e Bayer Leverkusen?

Il Dinamo Zagabria ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha battuto 3-2 l'NK Istra 1961. In Europa League ha vinto 2-0 sul campo del Sunderland e ha battuto 3-1 in trasferta l'NK Varazdin. Il bilancio è di 9 gol fatti e 7 subiti; l'unica sconfitta è arrivata per 1-0 contro il Rudes.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Nell'ultima gara ha battuto 4-0 il Paderborn. In precedenza aveva vinto 2-1 sul campo del Colonia, perso 1-0 contro il Marsiglia e 4-2 a Stoccarda. In Coppa di Germania, il Leverkusen ha battuto 5-2 il Norimberga. Il bilancio dei gol è di 14 fatti e 9 subiti.

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen: le formazioni

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen: lo stato di forma

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen: i precedenti

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen: le classifiche