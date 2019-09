Dinamo Zagabria-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic con Zapata

Sono state ufficializzate le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Atalanta. Gasperini si affida al trio composto da Gomez, Ilicic e Zapata.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Livakovic; Stojanovic, Theophile-Catherine, Peric, Leovac; Dilaver, Ademi, Moro; Olmo, Petkovic, Orsic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

La grande attesa è finalmente finita, l’Atalanta si appresta a fare il suo storico esordio nella massima competizione continentale per club: la . La compagine nerazzurra al Maksimir affronta la Dinamo Zagabria nel primo match del Gruppo C, lo stesso che comprende anche e .

Gian Piero Gasperini, disegna la Dea con un 3-4-2-1 nel quale sono Toloi (preferito a Palomino), Djimsiti e Masiello a completare il terzetto difensivo davanti a Gollini.

A centrocampo, Freuler e De Roon si sistemano in mediana, mentre Hateboer e Gosens sono come di consueto chiamati a presidiare gli esterni. In attacco, c’è Ilicic al fianco di Zapata, con Gomez a supporto della coppia offensiva.

Nenad Bjelica risponde con un 4-3-3 nel quale Petkovic è il vertice di un tridente offensivo completato da Orsic e dal gioiello Dani Olmo.