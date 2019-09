Dinamo Zagabria-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta si prepara al grande debutto in Champions League, contro la Dinamo Zagabria: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Esordio assoluto in per l': la squadra di Gasperini è circondata da un alone di curiosità ed eccitazione che sta trasportando tutta la città di Bergamo, e non solo. Il primo avversario della Dea nella competizione iridata sarà la , squadra croata che ospiterà nel suo stadio l'Atalanta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'Atalanta comincia l'avventura senza nulla da perdere, con grande voglia di stupire e di misurarsi per la prima volta sul palcoscenico della Champions League. La Dea si trova nel girone C della Coppa; le altre due squadre del raggruppamento sono il e lo Donetsk (che si sfideranno sempre stasera).

Escludendo le partite di qualificazioni, questa sarà solamente la 30ª partita europea dell’Atalanta e ovviamente la prima in Champions League/Coppa Campioni (11 in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa Uefa e 8 in ).

L'avversario però è abbordabile, almeno sulla carta: la Dinamo Zagabria ha perso le ultime 11 partite consecutive in Champions League, la sua peggiore striscia nella competizione. Solo una squadra ha perso 12 partite consecutive in Champions League: l’ tra il dicembre 2003 e il novembre 2005.

In questa pagina tutte le informazioni su Dinamo Zagabria-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Dinamo Zagabria-Atalanta

Dinamo Zagabria-Atalanta Data: 18 settembre 2019

18 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA

Dinamo Zagabria-Atalanta, valida per la prima giornata di Champions League, si giocherà mercoledì 18 settembre alle ore 21. Si giocherà in , a Zagabria, allo Stadio Maksimir. L'arbitro della partita sarà lo spagnolo Jesús Gil.

La partita di Champions League tra Dinamo Zagabria e Atalanta è un'esclusiva di Sky. In televisione la partita potrà essere vista sui canali SKY SPORT ARENA (canale 204 del satellite) e SKY SPORT (canale 484 digitale terrestre, 253 del satellite).

Per chi non potrà seguire la partita in televisione, avendo ovviamente un abbonamento a Sky, potrà seguire Dinamo Zagabria-Atalanta comodamente in . Basterà scaricare l'applicazione (gratuita) Sky Go da tablet o smartphone, oppure collegarsi al sito della piattaforma su pc. Basterà una connesione ad internet per guardare la gara in qualsiasi posto.

Nenad Bjelica non varia il suo modulo, che sarà sempre il 4-2-3-1. I croati puntano tutto in attacco sull'ex Bruno Petkovic, già scatenato nei turni preliminari. Sulla trequarti agirà il talento spagnolo Dani Olmo, accompagmo da Hajrovic e Orsic. A centrocampo Moro e Ademi dovranno proteggere la retroguardia.

Formazione titolare per Gasperini, che dovrà sciogliere soltanto un dubbio in difesa: tre maglie per quattro uomini, ma il sacrificato dovrebbe essere Palomino. Per il resto già tutto scritto, con Hateboer e Gosens a tutto campo, De Roon e Freuler in mediana; Gomez e Ilicic agiranno a supporto di Zapata.

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Zagorac; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.