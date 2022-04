Dinamo Kiev in campo in Youth League: prima partita di un club ucraino dal 24 febbraio

Il 7 aprile 2022 rappresenta una data storica per l'Ucraina e per il suo movimento calcistico. Una formazione ucraina, ed esattamente la squadra Under 19 della Dinamo Kiev, è scesa in campo per la prima volta dal 24 febbraio, ovvero dall'invasione dell'esercito russo nel territorio dell'Ucraina e l'inizio della crisi.

Quest'oggi, la squadra ucraina è scesa in campo nella sfida valida per gli ottavi di finale di Youth League contro lo Sporting Lisbona, gara rinviata nelle scorse settimane proprio per la crisi russo-ucraina e disputata in campo neutro in Romania, a Bucarest.

«Динамо» U19 завершує виступи в Юнацькій лізі УЄФА сезону 2021/22



Юнацька команда «Динамо» поступилася «Спортингу» в 1/8 фіналу (1:2).



Нагадаємо, що динамівці вийшли з групи випередивши «Барселону» та «Баварію», а також у драматичному поєдинку перемогли на виїзді «Депортиво». pic.twitter.com/8Il7piYyRP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 7, 2022

Nessun lieto fine per la squadra allenata da Igor Kostiuk: ad accedere al turno successivo è lo Sporting Lisbona, che porta a casa la qualificazione grazie a una doppietta di Diogo Cabral nel primo tempo. Inutile la rete di Brazhko su calcio di rigore al 49'.

Lo Sporting affronterà il Benfica nel derby tutto portoghese: la vincente accederà alla Final Four, dove sfiderà la Juventus (Atletico Madrid-Salisburgo è l'altra sfida), con le gare in programma dal 22 al 25 aprile a Nyon.