Dinamo Kiev-Benfica dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dinamo Kiev sulla strada del Benfica nell'andata dei playoff di Champions League: le info su formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

DINAMO KIEV-BENFICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Dinamo Kiev-Benfica

Dinamo Kiev-Benfica Data: 17 agosto 2022

17 agosto 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Ancora un po' di attesa e conosceremo il quadro completo delle magnifiche 32 partecipanti ai gironi di Champions League: due di queste, Dinamo Kiev e Benfica, sono pronte a sfidarsi nei playoff in un doppio confronto che mette in palio un posto nella fase finale della competizione europea più importante.

Gli ucraini hanno iniziato il loro cammino a partire dal secondo turno: eliminati Fenerbahce e Sturm Graz, entrambi dopo i tempi supplementari che hanno premiato la tenacia dei biancazzurri.

Un turno in meno alle spalle, invece, per i portoghesi, entrati in scena successivamente: comodo 7-2 tra andata e ritorno ai danesi del Midtjylland, battuti sia in casa (4-1) che in trasferta (3-1).

Benfica e Dinamo Kiev si sono affrontate anche nel Gruppo E della Champions 2021/2022, che ha visto il passaggio agli ottavi dei lusitani in qualità di seconda forza alle spalle del Bayern Monaco e davanti al Barcellona: 0-0 in Ucraina e 2-0 in favore delle 'Aquile' in territorio portoghese.

Grazie a questa pagina rimarrete costantemente informati su Dinamo Kiev-Benfica: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO DINAMO KIEV-BENFICA

Dinamo Kiev-Benfica si disputerà mercoledì 17 agosto 2022 allo 'Stadion Miejski al. Unii Lubelskiej 2' di Lodz, in Polonia, in campo neutro. Calcio d'avvio alle ore 21. L'arbitro sarà il tedesco Felix Zwayer.

DOVE VEDERE DINAMO KIEV-BENFICA IN TV

Dinamo Kiev-Benfica sarà trasmessa da Amazon Prime Video tramite l'applicazione apposita scaricabile sulle moderne smart tv, su console di gioco PlayStation o Xbox e su dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Fire TV Stick. Un'altra opzione è rappresentata dall'app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

DINAMO KIEV-BENFICA IN DIRETTA STREAMING

L'app di Amazon Prime Video è disponibile anche per dispositivi come tablet e smartphone con sistema operativo Android o iOS. Da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV-BENFICA

DINAMO KIEV (4-1-4-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Andriyevskyi; Tsygankov, Shepelev, Shaparenko, Buyalskyi; Besedin. All. Lucescu

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Chiquinho, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt