Dimmissioni imminenti per Spadafora? Bocciata la sua riforma, il M5S chiede la revoca della sua delega allo sport

Vincenzo Spadafora potrebbe presto essere costretto a dimettersi. Gli è stato di rimettere la delega allo Sport, portandolo alle dimissioni.

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, potrebbe a breve doversi dimettere. Secondo quanto riportato da 'Repubblica', infatti, una lettera di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle fa saltare il confronto di maggioranza sul documento che il 6 agosto sarebbe dovuto arrivare sul tavolo del Cdm.

Il documento in questione è la Riforma dello Sport, che dovrà servire a riorganizzare la struttura del Coni, di Sport e Salute e del dipartimento Sport. Un testo che però non è piaciuto a molti, addirittura allo stesso suo partito, ovvero il Movimento 5 Stelle.

I parlamentari grillini hanno chiesto la revoca della delega di Vincenzo Spadafora, cosa che per un ministro per lo sport e le politiche giovanili, non avrebbe altro effetto che le dimissioni.

padafora per giorni ha tentato diverse modifiche al testo della Riforma, ma tutte queste mosse hanno ancora di più appesantito il clima attorno alla sua figura. Tutto ciò fa saltare il confronto di maggioranza sul documento che il 6 agosto sarebbe dovuto arrivare sul tavolo del Cdm.