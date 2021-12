Dimarco e l'Inter insieme fino al 2026: ufficiale il rinnovo del giocatore nerazzurro

Con la maglia nerazzurra ci è cresciuto: una volta rinconquistata non ha proprio voglia di lasciarla. Quella tra Federico Dimarco e l'Inter è una storia d'amore come poche.

E continuerà, tra l'altro, insieme al magic moment che lo ha visto, soprattutto in questa stagione, scalare le gerarchie e offrire più di una soluzione importante a Simone Inzaghi.

Con una nota ufficiale sul sito e sui social, l'Inter ha comunicato il rinnovo contrattuale con il laterale nerazzurro.

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".

Per Dimarco, quindi, altri 5 anni di contratto da vivere intensamente con la squadra che ama, l'Inter: in questa stagione 24 presenze e 2 reti, entrambe in campionato, segno dell'impatto importante dopo le esperienze in prestito.