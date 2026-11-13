Dimarco ala può essere una soluzione anche per l'Inter di Chivu? La mossa di Mancini in Nazionale che può cambiare il suo percorso in nerazzurro

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L'Italia ha appena sbagliato un rigore quando Roberto Mancini decide di effettuare dei cambi che, poi, si riveleranno decisivi per il prosieguo della partita contro la Francia: e in un momento come quello, farli non era scontato. Ecco: in quell'istante in cui Nicolò Cambiaghi, uno dei migliori in campo, lascia il terreno di gioco, il percorso calcistico di Federico Dimarco potrebbe essere cambiato. E non solo in Nazionale: anche all'Inter.

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La decisione di schierarlo come ala nel tridente poi completato da Antonio Vergara (entrato al posto di Sebastiano Esposito) e Francesco Pio Esposito è risultata sin da subito logica, è vero, ma anche molto strana, insolita ovviamente. Di Dimarco esterno d'attacco si è spesso parlato come di una soluzione ipotetica. Come di una provocante (e a volte provocatoria) fantasia calcistica: e quando ha fatto il suo ingresso in campo in molti hanno pensato che sì. Roberto Mancini lo ha fatto sul serio.

DIMARCO ESTERNO D'ATTACCO PUÒ ESSERE UNA SOLUZIONE?

Va diviso in due il piano di lettura di questo cambio: il primo riguarda la sua carriera. Alle soglie dei trent'anni il laterale dell'Inter sta vivendo forse il suo momento più complicato da quando si è imposto come uno dei migliori laterali a sinistra a livello globale, non solo in Serie A. Ci sta, d'altronde: il percorso di un calciatore è fatto anche di questi periodi. Eppure va considerato anche un calcio che non ti aspetta, che va avanti, affamato di risultati, del "qui e ora".

Dire che Dimarco può giocare più avanti è la logica conseguenza di quello che ha mostrato nel corso della sua carriera: spesso, anzi, è stata anteposta la sua qualità offensiva a qualsiasi analisi relativa al suo lavoro difensivo, e un motivo ci sarà.

Spostarsi tra gli elementi d'attacco può aiutarlo a rinnovarsi, a sviluppare ulteriormente il suo gioco, a mettere le sue doti realizzative e risolutive al servizio del pacchetto chiamato a finalizzare l'azione, e soprattutto può cambiargli la carriera, tornando utile anche allo stesso Mancini che, attualmente, preferisce affidarsi a Riccardo Calafiori come esterno a sinistra della difesa a quattro.

DIMARCO ESTERNO D'ATTACCO UNA SOLUZIONE ANCHE PER L'INTER?

Attualizzando il discorso e trasferendolo alla dimensione dell'Inter, Dimarco ha affrontato un periodo di forte concorrenza per la maglia da titolare a sinistra nel 3-5-2 di Cristian Chivu, complice anche il momento di forma di Carlos Augusto. Gli ultimi sviluppi, però, e l'esigenza di una maggiore stabilità difensiva hanno portato l'allenatore a schierare il brasiliano come braccetto, risolvendo i dubbi sulla titolarità dell'Azzurro.

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Queste sono le premesse: il resto è un esercizio mentale. Il pacchetto offensivo a disposizione di Chivu ha Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito che devono necessariamente giocare in una zona centrale e Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny che possono, volendo, essere adattati sull'esterno in caso di cambio di modulo.

Si è spesso parlato del famoso "quinto attaccante": Federico Dimarco, in caso di cambio di modulo e passaggio al tridente, può essere per quanto detto una soluzione anche per Chivu. Certo, e qui va precisato, se si mantiene un centrocampo a cinque come quello attuale rimane irrealistica, ma è comunque un'ipotesi riaccesa dalla scelta di Mancini di schierarlo in zona offensiva.

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UN IMPATTO IMPORTANTE

Sarà che San Siro è un po' il "giardino di casa sua", sarà che il momento della partita lo ha consentito, ma l'impatto di Dimarco contro la Francia è stato di quelli importanti, sul serio.

L'assist per Davide Frattesi (figuriamoci, hanno giocato insieme) è stato un segnale forte come del resto una prestazione costante e solida: Dimarco ha corsa e precisione tecnica. Pulizia nel controllo palla. Ha senso tattico, soprattutto: sa muoversi e questo è fondamentale in un attacco alla ricerca di ordine e metodo come quello della Nazionale.

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È, ovviamente, un elemento diverso rispetto a Cambiaghi (imprendibile dai francesi): usa meno il "caos" a sua disposizione, ma è efficace. E, soprattutto, è un territorio inesplorato (se tralasciamo il fatto che all'Inter lo si vede spesso in area di rigore avversaria). Siamo di fronte a un nuovo Dimarco?